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    又髮夾彎！ 川普政府突然宣布 暫恢復數千名留學生合法身分

    川普政府大量撤銷留學生合法身分的作法，引發反彈和抗議。（路透）

    川普政府大量撤銷留學生合法身分的作法，引發反彈和抗議。（路透）

    2025/04/26 22:42

    〔編譯林家宇／綜合報導〕受美國總統川普移民政策衝擊，數千名外國留學生在「學生與交流訪問學者資訊系統」（SEVIS）中的記錄遭到終止，恐面臨驅逐出境命運。相關訴訟進行之際，不過川普政府25日突然宣布，暫時恢復受影響學生的合法地位。

    川普政府先是在三月，針對去年反以色列的加薩戰爭校園示威浪潮，取消參與學生的簽證並啟動驅逐程序。接著在近期有許多學生被告知，自己的SEVIS記錄遭到終止，自川普上任以來人數超過4700名，引發全美各地國際學生和學者恐慌。

    川普政府先前向法院主張，若留學生出現犯罪記錄等情況，有權撤銷其學生資格。但近期向法院提出訴訟的學生紛紛駁斥，終止其SEVIS記錄的依據，是已被駁回的指控或是微罪，而他們的合法地位，只有在犯下嚴重罪行時才能被撤銷。據「路透」統計，已有超過兩百名被移出SEVIS的學生，贏得法院對政府頒布的暫時禁令。

    25日在波士頓的一場聽證前，審理法官收到政府代表律師的電郵通知，說明移民及海關執法局（ICE）在當前的SEVIS相關訴訟中改變立場，理由為ICE正在研擬提供SEVIS記錄終止程序的政策框架，因此，直到政策發布前，處境相似的原告，將維持或恢復合法地位。美司法部同日呈交的法律文件進一步解釋，記錄終止出現爭議的學生，無論是否向政府提出訴訟，皆會恢復原先的狀態。

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