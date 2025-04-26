4/26 今彩539頭獎開4注！600萬落雙北、台中、高雄

今晚（26日）開獎的第114000103期今彩539頭獎開出4注。（台彩提供；本報合成）

2025/04/26 22:23

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（4月26日）開獎的第114000103期今彩539頭獎開出4注，由台北市北投區自強街79號「神多彩券行」、新北市新店區北新路二段162號「一夜富彩券行」、台中市西屯區何成里大隆路147號1樓「金連發彩券行」和高雄市楠梓區後昌路777號1樓的「錢多多彩券行」開出。

第114000103期今彩539中獎號碼為「20、23、32、35、38」，頭獎4注中獎，每注可得600萬元；貳獎共234注中獎，每注可得2萬元；參獎共7069注中獎，每注可得300元；肆獎共7萬5150注中獎，每注可得50元。

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第114000103期39樂合彩中獎號碼為「20、23、32、35、38」，四合共8注中獎，每注可得21萬2500元；三合共397注中獎，每注可得1萬1250元；二合共1萬5262注中獎，每注可得1125元。

第114000103期3星彩中獎號碼為「977」，壹獎共47注中獎，每注可得5000元。

第114000103期4星彩中獎號碼為「1463」，壹獎共10注中獎，每注可得5萬元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」 。

今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩中獎號碼。（擷取自台灣彩券）

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