若中國援俄侵烏 蘇利文警告：美國不會袖手旁觀

美國白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）14日與中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪在義大利羅馬會晤。（美聯社，本報合成）

2022/03/15 10:52

〔即時新聞／綜合報導〕美國白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）14日與中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪在義大利羅馬會晤，蘇利文在會上警告楊潔篪，若中國援助俄羅斯入侵烏克蘭，美方將不會袖手旁觀。

一名白宮資深官員在會後進行電話記者會表示，蘇利文與楊潔篪進行了7小時的激烈、坦率交談，討論了美中競爭、俄烏情勢、北韓局勢，以及台海等一系列議題。

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美中外交高層會談之前，《路透》和《美聯社》等多家外國媒體報導，美國14日告知北大西洋公約組織（NATO）盟邦和幾個亞洲國家，中國已表示願意向俄羅斯提供軍事和經濟援助，以支持俄國在烏克蘭作戰。

對此，這位白宮資深官員表示，他對此消息不願多談，但美方確實對中國與俄國的結盟感到擔憂，而蘇利文也在會談中表達擔憂，並向北京說明「某些特定行動」的潛在影響和後果。

美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）也說，蘇利文清楚向楊潔篪表達這類的關切，「我們非常清楚，無論北京私底下或公開，任何此類支持都會產生後果。」

《新華社》報導，楊潔篪在會談中表示，楊潔篪指出烏克蘭局勢走到今天這一步是中方不願看到的，中方一貫主張尊重各國主權和領土完整，遵守聯合國憲章宗旨和原則。中方致力於勸和促談，國際社會應共同支持俄烏和談儘快取得實質性成果，推動局勢儘快降溫。楊潔篪強調，中方堅決反對任何散布不實訊息、扭曲抹黑中方立場的言行。

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