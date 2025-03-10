駁斥惡意指控 沈伯洋：中國射飛彈對提升台灣民防意識有幫助

民進黨立院黨團10日召開「飛彈來台不重要？藍白紅聯手轉移焦點，掩蓋中國真正威脅！」記者會，立委沈伯洋出席發言。（記者塗建榮攝）

2025/03/10 12:32

〔記者謝君臨／台北報導〕新黨台北市議員侯漢廷指控黑熊學院創辦人、民進黨立委沈伯洋，於2022年募款時脫口說出：「中國的飛彈打過來，對我們有很大的幫助。」沈伯洋今（10）日強調，他公開、私下講的話都一樣，當時因美國眾議院前議長裴洛西來台，中國試射飛彈，大家發現民防的重要性。「我說有幫助，是對中國的認知、對台灣民防意識提升有幫助，因為這樣大家認識我們，才有辦法宣傳。」

民進黨團今舉行「飛彈來台不重要？藍白紅聯手轉移焦點，掩蓋中國真正威脅！」黨團幹事長吳思瑤表示，她要為沈伯洋平反、發聲，「國民黨到底有多恨黑熊，審預算時，只要看到『黑熊』就開槍！」不論是自知理虧撤案的海委會預算，還是警政署的民防相關預算，想要摧毀專業立委的公信力，台灣社會自有判斷。

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沈伯洋無奈表示，他被鋪天蓋地抹黑、造謠，不得不正面回應。他說，中國對台有三戰：輿論戰、法律戰、心戰；而心戰是針對包括對政治人物、軍警做無解指控，用陰謀論潑髒水，增加對手精神壓力；他精神力特別堅強並不在意，但他們接下來恐針對罷免團體領銜人如法炮製，這是國人必須關注的重點。

沈伯洋指出，這段時間他遭受共產黨、國民黨、新黨、民眾黨「四合一」不斷攻擊，無中生有，包括說他在美國有三棟房產，但他一棟都沒有，指控水準之低，他5分鐘就找出相關資料，根本沒有他的名字；而國民黨團總召傅崐萁也說他在台灣有一棟房產，「我在台灣唯一不動產就是阿公的靈骨塔。」

沈伯洋自嘲地說：「目前看起來我身價破億。」他表示，自己被控違反國安法、有綠卡、是美國間諜、學歷造假等，「我還把學位帳書都帶來了！」

沈伯洋強調，侯漢廷的爆料講的只有一句話，2022年美國竟有資助台灣團體。他說，當時他是大學教授，成立組織做研究，申請各國補助很奇怪？他在2024年前就是民間人士，研究中國滲透的論文一年被引用700多次，導致中國困擾對他嚴加打擊，因為這些都是守護台灣的方式。

沈伯洋也駁斥秘密錄音一事，重申自己公開、私下講都一樣，2021年黑熊學院成立，因為大家對民防不了解，募資困難，適逢裴洛西來台，中國試射飛彈，當下大家發現中國醜惡，也意識到民防的重要，那時黑熊獲得巨大關注，越來越多企業主接觸他們，給予協助，居然被曲解為「飛彈來可以賺更多」，不可思議，用這種方式模糊罷免焦點、模糊藍白通過毀憲亂政法案的焦點。

民進黨團副幹事長王義川則說，「中國議員」侯漢廷程度這麼差，中國人把他當寶，台灣人只覺得這種人「可憐啊！」建議「阿共仔」換一個，這種在台灣生存不下去，太Low了，下次換一個更強的。

民進黨立院黨團10日召開「飛彈來台不重要？藍白紅聯手轉移焦點，掩蓋中國真正威脅！」記者會，立委沈伯洋（左）、吳思瑤（右）出席發言。（記者塗建榮攝）

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