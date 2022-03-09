俄烏戰爭 一次看懂中國親俄態度如何轉變

中國國家主席習近平（右）和俄羅斯總統普廷於2022年2月4日在中國北京舉行會晤。（美聯社）

2022/03/09 19:52

〔中央社〕俄烏戰事持續中，中國屢被國際社會點名應調停衝突，中方則是多次呼籲俄烏對話，維持不介入姿態。分析指出，伴隨國際輿論聲勢浩大，俄烏戰事拉長，中國親俄的態度正逐漸轉變。

中國國家主席習近平3月8日與法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）、德國總理蕭茲（Olaf Scholz）舉行中法德領導人視訊峰會，習近平說，「烏克蘭局勢令人擔憂，中方對歐洲大陸重燃戰火深感痛惜」。外界解讀，這是中國領導人自俄羅斯入侵烏克蘭以來首次打破沉默公開講話，也是中國對於俄烏局勢最為強烈的措辭。

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●俄烏戰爭發生前後 中國重要對外談話時序

2月16日─習近平首次對烏克蘭局勢表達看法。他當天下午與法國總統馬克宏通電話時指出，有關各方應該堅持「政治解決」的大方向，充分利用包括諾曼底機制（Normandy format）在內的多邊平台，透過對話協商尋求烏克蘭問題的全面解決。

2月22日─當地時間21日，聯合國安理會召開烏克蘭局勢緊急會議，中國常駐聯合國代表張軍在發言中呼籲和平解決爭端。美國國務卿布林肯（Antony Blinken）再度與中國外交部長王毅通話，強調維繫烏國主權的重要性。

2月24日─俄羅斯開始入侵烏克蘭行動。

2月25日─中國駐烏克蘭大使館宣布撤僑，發布中國公民自烏克蘭撤離登記緊急通知。

2月25日─習近平與俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）通電話。蒲亭表示美國和北大西洋公約組織（NATO）長期無視俄羅斯合理安全關切，不斷向東推進軍事部署，挑戰俄羅斯戰略底線，俄方願意同烏方展開高級別談判。習近平則稱，中方支持俄方同烏方通過談判解決問題。

2月26日─當地時間25日，美國在聯合國安全理事會提出譴責俄羅斯入侵烏克蘭決議案，該案遭具否決權的俄國否決，中國棄權，阿拉伯聯合大公國和印度也在表決時棄權。

3月1日─王毅應約同烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）通電話。庫列巴期待中方為實現停火展開斡旋；王毅重申，中方呼籲烏俄通過談判找到解決問題的辦法，支持國際上一切有利於政治解決的建設性努力。

3月3日─當地時間2日，聯合國大會以壓倒性票數通過決議，譴責俄羅斯侵略烏克蘭，要求莫斯科無條件撤軍。中國、印度、伊朗等35國選擇棄權。

3月5日─俄羅斯外交部副部長魯登科（Andrei Rudenko）5日會晤中國駐俄羅斯大使張漢暉，俄方感謝中國對「當前事件的平衡立場」，準備為撤離烏克蘭戰區的中國公民提供全面支持。

3月7日─王毅在中國全國人大記者會上闡述中方對化解當前烏克蘭危機的立場，拋出因應烏克蘭大規模人道主義危機6點倡議，並宣布中國紅十字會將盡快向烏克蘭提供一批緊急人道主義物資援助。

3月8日─習近平同法國、德國領導人視訊峰會。習近平強調，烏克蘭局勢令人擔憂，中方對歐洲大陸重燃戰火深感痛惜。支持俄烏和談，願同法方、德方和歐方保持溝通和協調，根據當事各方需要，同國際社會一道發揮積極作用。

●不認入侵 沒有譴責 中國維持「親俄式中立」

2月4日蒲亭抵達北京出席冬奧開幕式，會前會見習近平，雙方發表中俄聯合聲明，共同呼籲北約應停止擴張，並稱兩國友好沒有止境、合作沒有禁區。

2月24日俄羅斯開始入侵烏克蘭，中國拒絕認定俄羅斯對烏克蘭採取軍事行動是「入侵」，且在聯合國大會烏克蘭問題緊急特別會議投下了棄權票。

中國外交部發言人趙立堅8日在例行記者會上再被外媒提問：「你認為俄羅斯入侵烏克蘭了嗎？」趙立堅仍未正面回應，反問記者：「你這樣糾纏有意思嗎？這個問題已經問過無數遍了。」

中國與俄羅斯同樣反對北約擴張，但並不等同於支持俄烏開戰。中方多次在公開聲明中促進各方緩和烏克蘭緊張局勢，支持俄烏開啟談判對話。歐盟外交與安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）日前表示，只有中國能充當俄烏調停人，中國駐歐盟使團當地時間5日回應，中方鼓勵俄烏直接談判。中國駐歐盟使團的回應，維持了不介入姿態。

英國廣播公司（BBC）8日報導，長期以來中國堅持不干涉他國內政，這是中國外交政策的核心原則。因此，中國政府「有理由」不表態，對於俄羅斯的入侵行動沒有譴責，甚至沒有把這些軍事行動稱為「入侵」。

中國表面上維持不介入、中立派，但這種「親俄式中立」在實質作為中洩了底。

澳大利亞廣播公司（ABC）報導，中國海關機構批准從俄羅斯所有地區進口小麥，有助於減少西方經濟制裁帶來的影響。西方國家阻止一些俄羅斯銀行進入SWIFT國際支付系統，中國外交部發言人汪文斌沒有直接反對SWIFT制裁，但強調中方反對使用它進行所謂的非法和單邊制裁。

●戰事拉長 死傷增多 中國騎牆派策略難行

美國智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）中國專家布蘭契特（Jude Blanchette）3月1日撰文指出，中國不願嚴正表態俄羅斯入侵烏克蘭一事，質疑這樣的騎牆派姿態可以維持多久。

布蘭契特認為，中國並未直接反對俄羅斯的軍事行動，不願意稱俄羅斯「入侵」烏克蘭，還呼籲北約要顧及俄國的合理安全關切，同時支持俄烏展開對話。不確定中國騎牆派立場還能維持多久，若戰火持續蔓延，人員傷亡比當前更嚴重，就算中國不願向蒲亭表態，也會被（國際社會）視為力挺。

俄烏戰爭持續進行中，在3月9日進入第14天。中國外交部長王毅7日在兩會外長記者會上表示，中國願意就烏克蘭戰爭展開「必要」的斡旋，並將盡快向烏克蘭提供一批緊急人道主義物資援助。這被視作中國首次表態將在俄羅斯入侵烏克蘭的軍事行動中扮演調解角色。

習近平3月8日在中法德領導人視訊峰會上說，「烏克蘭局勢令人擔憂，中方對歐洲大陸重燃戰火深感痛惜」。外界解讀，這是中國對於俄烏局勢最為強烈的措辭。

美國之音（VOA）9日解讀，中國拒絕譴責俄羅斯，也未參與國際對於俄羅斯祭出經濟制裁，過去也一再地指責美國和北約東擴擠壓俄羅的戰略空間是逼迫蒲亭出手的主因。從習近平與法、德領導人視訊的談話來看，仍沒有譴責俄羅斯和提到入侵，但是抨擊美國和北約的措辭減少了，談話基調有向中間立場調整的跡象。

紐約時報（The New York Times）8日報導指出，在俄羅斯入侵前和入侵後不久，北京聽起來好像對莫斯科的安全要求表示同情，指責美國激怒俄羅斯。但在過去兩週內，中國已試圖漸漸向與俄羅斯疏遠的方向移動，中國緩和了語氣，對平民傷亡表示了關注。「中國正把自己裝扮成一個不偏不倚的國家，呼籲和平談判、盡快停止戰爭」。

報導剖析，中國政府的說法發生變化，反映中國不想與蒲亭走得太近。中國官員已調整他們希望西方聽從俄羅斯安全要求的呼籲，轉為強調「各國的合理安全關切都應當得到重視」。中國仍未使用「入侵」這個詞，但已承認「烏俄爆發衝突」。中國也試圖為自己尋求一個潛在調解人的地位，儘管使用的語言到目前為止仍很模糊。

澳大利亞廣播公司（ABC）7日報導，中國最高銀行業監管機構中國銀行保險監督管理委員會日前表示，中國不會加入對俄羅斯的金融制裁。不過總部位於北京的亞洲基礎設施投資銀行（AIIB）表示，由於正在發生的衝突，已經暫停了與俄羅斯和白俄羅斯有關的所有活動。

新加坡國立大學中國問題專家吳木鑾接受ABC訪問說，中國的銀行也很害怕被美國盯上，像工行和中行，這些中國國有銀行的許多寶貴資產都在美國。銀行家們不敢公開反對美國的政策，對中國來說，（公開支持俄羅斯）是非常危險的，西方可能也會對其進行制裁。

●中國踩緊不介入底線 關鍵在台灣

英國廣播公司（BBC）8日分析，中國一再強調不干涉其他國家的內政，其他國家也不應該干涉中國的內政，不願對於俄羅斯做出譴責，有個關鍵背景原因就是台灣。

分析指出，中國一直期望可以「統一」台灣，中國在承認俄羅斯所謂的「合法安全關切」，並因「複雜和獨特的歷史背景」而規避對烏克蘭主權應該尊重這一核心原則的同時，中國會期待未來在「入侵」台灣時可以要求世界承認其正當性，並期待俄羅斯的對等支持。

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