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美前國安會主任：中國攻台將先佔外島 台灣欠彈藥僅能撐幾天

美國白宮前國安會主任簡以榮表示，中國攻台最可能先佔金門、馬祖、東沙群島。（歐新社）

美國白宮前國安會主任簡以榮表示，中國攻台最可能先佔金門、馬祖、東沙群島。（歐新社）

2024/07/27 15:14

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國白宮國家安全會議前台灣、中國與蒙古事務主任簡以榮（Ivan Kanapathy）26日指出，如果中國選擇在2027年攻台，「灰色地帶」戰術可能是其達成目標的手法，金門、馬祖甚至南海的東沙群島首當其衝。此外，他指出台灣目前最關鍵的問題在於彈藥不足，一旦共軍入侵，可能只能支撐幾天。

《自由亞洲電台》（RFA）報導，簡以榮在華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）專訪中指出，中國國家主席習近平幾年前就有攻台計畫，但當時共軍還沒準備好，因此把目標延至2027年，這是美國政界目前的共識。

他認為，中國若真的在2027年行動，將優先攻佔台灣的外島，「金門、馬祖甚至是南海的東沙群島都可能是目標，給你一個教訓，以證明（台灣）指望不了美國，幾乎像是2012年（中菲兩國）在黃岩島的衝突，但還會更加暴力」。

中國會選擇快速攻佔這些島嶼造成「既定事實」，因為不論是1954年的《中美共同防禦條約》或《台灣關係法》都沒提及台灣外島，所以美國無法據此介入，「很多人的評估是，中國能非常迅速、輕鬆地拿下外島，比如在1天之內。美國將觀察並弄清楚情況，而不是試圖保衛……。我們期盼台灣能維持一段時間，儘管為時很短，但台灣得自我保衛」。

如果中國奪下台灣，就會突破美國及其盟友形塑的第一島鏈，攸關美中兩國在西太平洋地區的勢力範圍。台灣對全球經濟扮演至關重要的角色，一旦爆發台海戰爭，美國經濟也將受到重創。但考量中國擁有核武，且是全球第2大經濟體等風險過大的因素，幾乎沒有任何一位美國領袖主動對此闡明立場。

簡以榮表示，這也是美國主張台灣要能支撐至少1到2個月的原因之一，而北京基於戰術考量也將儘可能形塑台海戰事爲國內事務，甚至拖延乃至破壞美國和盟友的同盟和凝聚過程。

他警告，雖然台灣目前的防衛方向是正確的，但最關鍵的問題在於缺少彈藥，難以阻止中國透過登陸台灣的機場、港口等地持續輸入共軍部隊，「我認爲台灣僅足夠打幾天，無法撐到幾週，更別說是幾個月」。

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