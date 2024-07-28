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美日韓3國防長會談 呼籲台海穩定、應對北韓威脅

美日韓3國防長會議今日在東京舉行，日本防衛大臣木原稔（中）接待美國國防部長奧斯汀（右）和南韓國防部長申源湜（左）。（法新社）

美日韓3國防長會議今日在東京舉行，日本防衛大臣木原稔（中）接待美國國防部長奧斯汀（右）和南韓國防部長申源湜（左）。（法新社）

2024/07/28 11:37

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國、日本及南韓28日在東京舉行3國防長會談，目的在於透過聯合演習等措施進一步加強合作，討論事項包括北韓飛彈威脅、中國在海洋勢力的擴張，以及北韓在烏俄戰爭期間支援俄羅斯等。

綜合外媒報導，日本防衛大臣木原稔在東京接待美國國防部長奧斯汀和南韓國防部長申源湜，上一次3國防長會談是在今年6月於新加坡舉辦的「香格里拉對話」上進行。此次防長會議距離美日韓3國領袖峰會則是將近1年，美國總統拜登、日本首相岸田文雄及南韓總統尹錫悅去年8月在美國大衛營（Camp David）舉行領袖峰會。

在此次會談中，美日韓3國商訂12月起全面啟動北韓飛彈即時資訊共享系統。美國防長奧斯汀預計宣布將重整駐日美軍，與日本的「統合作戰司令部」對應，強化兩軍合作。一名美國防務官員表示，美國無意將日本軍隊納入美國指揮部，而是藉由改變軍事關係來加強合作，與日本並肩作戰。

美日韓防長會議中針對中國在南海的強勢作為表達關切，強調中國與菲律賓之間的衝突導致南海緊張局勢加劇，同時也呼籲台海需保持和平穩定。

此次3國防長會談是南韓國防部長官時隔15年再次訪問日本防衛省，木原稔與申源湜會面時確認在北韓核武和飛彈威脅升級、北韓與俄羅斯加強軍事合作的背景下，韓日、韓美日安全合作的重要性，並一致認為需共同謀求地區和平穩定。

日韓防長協調後確認，未來將加強雙方防長、參謀總長互訪基治，並恢復兩國軍方的定期協商機制、部隊交流及聯合搜救演習。

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