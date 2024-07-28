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4人澎湖西嶼夢幻沙灘戲水 1人遭海流帶走尋獲無生命跡象

西嶼夢幻沙灘傳出遊客，遭海流帶走失蹤。（記者劉禹慶攝）

西嶼夢幻沙灘傳出遊客，遭海流帶走失蹤。（記者劉禹慶攝）

2024/07/28 13:30

首次上稿12:30
更新時間13:30

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕凱米颱風前腳剛離開澎湖，颱風尾帶來的旺盛西南氣流，讓澎湖布馬線藍色公路中斷，今（28）日中午傳出西嶼夢幻沙灘，4名男女結伴前往戲水，其中1名男子遭海流帶走失蹤，澎湖澎湖縣政府消防局據報後，緊急出動趕往現場搜救，並通報澎湖海巡隊、第七岸巡隊海陸展開搜救，下午1時許尋獲溺水者已無生命跡象。

根據澎湖縣政府消防局調查指出，今日中午11時15分接獲民眾通報，游姓民眾4人在大池夢幻沙灘戲水，其中1名友人（男性，33歲，黑上衣、綠短褲）遭海流帶走，並通知第七岸巡隊巡邏組（講美巡邏組）、大池安檢所、澎湖海巡隊巡防艇前往現場，展開海陸搜索，同行友人焦急在岸邊等待，卻還是等到壞消息，岸巡人員在岸邊發現溺水者無生命跡象。

澎湖縣政府消防局西嶼分隊2車1艇4人前往處理，由分隊長莊能賢帶班，11時28分到達現場並回報海面上看不到溺水者，經詢問現場同行人員指稱溺水者為10分鐘前被海浪捲走。11時30分通知救難協會洪協泰請潛水人員協助搶救，並同步通知第二大隊動員潛水人員協助搶救，現場動員民間船艇4艘及海巡艇1艘加入協尋。

4名男女（2男2女）是新北市來的遊客，今日結伴前往西嶼夢幻沙灘戲水，雖然颱風過後陽光露臉，但海面下波濤洶湧，雖然岸邊豎立水深危險、注意潮汐及海域無救生員等警告標示，都無法遏阻憾事發生，同行友人表示，只是在岸邊戲水，當時水深及胸，一陣海流過後就將男子帶走。

海邊雖設立警告標示，但無法阻擋憾事發生。（記者劉禹慶攝）

海邊雖設立警告標示，但無法阻擋憾事發生。（記者劉禹慶攝）

同行2名女子，焦急在岸邊等待。（記者劉禹慶攝）

同行2名女子，焦急在岸邊等待。（記者劉禹慶攝）

西嶼夢幻沙灘傳遊客失蹤，海陸大搜索。（記者劉禹慶攝）

西嶼夢幻沙灘傳遊客失蹤，海陸大搜索。（記者劉禹慶攝）

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