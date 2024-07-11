為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

中國女夜闖靜岡海灘遭浪捲走 漂流36小時80公里外獲救

一名中國籍女性在日本靜岡海邊戲水意外遭浪捲走，在海上漂流36小時後，竟在80公里外獲救。圖為靜岡伊豆白濱大濱海水浴場示意圖。（美聯社）

一名中國籍女性在日本靜岡海邊戲水意外遭浪捲走，在海上漂流36小時後，竟在80公里外獲救。圖為靜岡伊豆白濱大濱海水浴場示意圖。（美聯社）

2024/07/11 14:42

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日本靜岡縣下田市白濱大濱海水浴場8日晚間傳有一名擅自闖入的20多歲中國籍女子在夜間戲水時不慎遭大浪捲走，海上漂流36小時後在80公里外的房總半島外海獲救。

綜合外媒報導，日本海上保安廳表示，一名於週一（8日）晚間獲報在靜岡縣下田市海邊失蹤的20多歲中國籍女子，已於昨（10）日上午7時獲救，當時精神狀況正常、脫水情況無生命危險，目前已送醫接受檢查及治療。

保安廳人員向《法新社》表示，該女友人約於週一晚間7點55分請求便利商店協助向警方通報失蹤，保安廳隨即展開搜救。女子失蹤海灘與被發現地點直線距離超過80公里，但據估計女子應該漂流了更長的距離。

該女子向警方表示，她當天是在海邊游泳戲水被浪捲走，但又因為穿戴游泳圈而游不回岸邊。該女在漂流逾36小時後在80公里外的房總半島外海被一輛路過的貨櫃船船員發現，隨即以無線電聯絡附近小船協助救援。

日本媒體報導，由於事發地「白濱大濱海水浴場」要到7月13日才開放，加上中女是夜間擅自闖入，因此現場並沒有救生員。

據悉，網傳協助該女報案的友人，一度情急在中國社群平台《小紅書》向外界求救，稱自己去電、去信中國大使館皆沒有回音，相關貼文隨即被該平台封禁。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
日本與那國町觀光協會曬出「1照片」 興奮驚呼清楚「看見台灣」
2024/07/10 17:07

日本與那國町觀光協會曬出「1照片」 興奮驚呼清楚「看見台灣」
日本護衛艦月初短暫駛入中國領海 未事先通知引中方關切
2024/07/11 11:19

日本護衛艦月初短暫駛入中國領海 未事先通知引中方關切

O9站交通優勢 換屋宅稀缺效應發威
日本宅男女神「嘴唇腫5倍成鑫鑫腸」 全網嚇爛幫找原因
2024/07/10 17:59

日本宅男女神「嘴唇腫5倍成鑫鑫腸」 全網嚇爛幫找原因
到靖國神社塗鴉撒尿 日警逮1共犯、通緝中國網紅「鐵頭」
2024/07/10 06:13

到靖國神社塗鴉撒尿 日警逮1共犯、通緝中國網紅「鐵頭」

種下滿滿希望！日月光發揚三好精神落實永續
不是東京！外資飯店看中日本「這2大城」 鎖定訪日遊客
2024/07/10 12:21

不是東京！外資飯店看中日本「這2大城」 鎖定訪日遊客
到神社別穿露肩裝！日媒列13大「旅日NG行為」 盼遊客注意
2024/07/09 10:06

到神社別穿露肩裝！日媒列13大「旅日NG行為」 盼遊客注意
國際今日熱門

2024巴黎奧運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播