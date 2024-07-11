中國女夜闖靜岡海灘遭浪捲走 漂流36小時80公里外獲救

一名中國籍女性在日本靜岡海邊戲水意外遭浪捲走，在海上漂流36小時後，竟在80公里外獲救。圖為靜岡伊豆白濱大濱海水浴場示意圖。（美聯社）

2024/07/11 14:42

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日本靜岡縣下田市白濱大濱海水浴場8日晚間傳有一名擅自闖入的20多歲中國籍女子在夜間戲水時不慎遭大浪捲走，海上漂流36小時後在80公里外的房總半島外海獲救。

綜合外媒報導，日本海上保安廳表示，一名於週一（8日）晚間獲報在靜岡縣下田市海邊失蹤的20多歲中國籍女子，已於昨（10）日上午7時獲救，當時精神狀況正常、脫水情況無生命危險，目前已送醫接受檢查及治療。

請繼續往下閱讀...

保安廳人員向《法新社》表示，該女友人約於週一晚間7點55分請求便利商店協助向警方通報失蹤，保安廳隨即展開搜救。女子失蹤海灘與被發現地點直線距離超過80公里，但據估計女子應該漂流了更長的距離。

該女子向警方表示，她當天是在海邊游泳戲水被浪捲走，但又因為穿戴游泳圈而游不回岸邊。該女在漂流逾36小時後在80公里外的房總半島外海被一輛路過的貨櫃船船員發現，隨即以無線電聯絡附近小船協助救援。

日本媒體報導，由於事發地「白濱大濱海水浴場」要到7月13日才開放，加上中女是夜間擅自闖入，因此現場並沒有救生員。

據悉，網傳協助該女報案的友人，一度情急在中國社群平台《小紅書》向外界求救，稱自己去電、去信中國大使館皆沒有回音，相關貼文隨即被該平台封禁。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法