誰能讓普廷停火？專家：只有「他」可以

經濟學家羅奇指出，只有中國國家主席習近平（圖右）能影響俄羅斯總統普廷（圖左），並認為中國不應該繼續堅持與俄合作，否則將釀成歷史性錯誤。（美聯社）

2022/03/08 08:32

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯上月24日出兵入侵烏克蘭，受到多國制裁，但中國始終未譴責俄羅斯，知名經濟學家羅奇（Stephen Roach）指出，只有中國國家主席習近平能影響俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin），並認為中國不應該繼續堅持與俄合作，否則將釀成歷史性錯誤。

外媒報導指出，俄國上月突大舉入侵烏克蘭，至今仍在烏克蘭境內肆虐，但相較於歐美國家群起制裁，中國始終表示不會參與制裁，也拒絕將俄羅斯攻打烏克蘭稱為「入侵」，在聯合國譴責俄羅斯入侵烏克蘭的議題上，中國還投下棄權票。

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美國耶魯大學資深研究員、前摩根士丹利亞洲區主席羅奇（Stephen Roach）指出，他認為目前中國能做的「最好的事情」，就是促成俄羅斯和烏克蘭之間的和平協議，並指他認為，在這世界上只有一個人能夠影響普廷，那個人就是中國國家主席習近平。

羅奇指出，若是普廷不願意配合，中國也應該威脅要停止支持俄羅斯，他也強調在烏俄戰爭爆發之際，中國深化與俄羅斯合作是個大錯，並指習近平不該再繼續堅持這個路線，否則對習來說將會是一個歷史性的錯誤，中國也會被聯想是有罪的。

事實上，不只羅奇這麼想，德國政治學者桑德施奈德（Eberhard Sandschneider）也指出，習近平確實是唯一能有效影響普廷的人，並指若習沒有這麼做，說明中國處於「左右為難」的境地。施奈德認為，一方面中國支持俄羅斯對北約持續東擴的指責，但另一方面也很重視與西方還有烏克蘭間的經濟利益。

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