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    俄羅斯「最美檢察長」親赴前線 烏克蘭富豪懸賞活捉！

    「全球最美檢察長」波克隆斯卡婭力挺普廷。（圖翻攝自Natalia Poklonskaya_IG）

    「全球最美檢察長」波克隆斯卡婭力挺普廷。（圖翻攝自Natalia Poklonskaya_IG）

    2022/03/09 19:30

    〔即時新聞／綜合報導〕前克里米亞（Crimea）檢察總長波克隆斯卡婭（Natalia Poklonskaya），2014年跳出來支持俄羅斯併吞克里米亞半島的行動，因其亮麗外型受到各界矚目，被稱為「全球最美檢察長」。這次俄國侵烏，波克隆斯卡婭照樣力挺普廷（Vladimir Putin），還親赴前線分送人道物資，隨後傳出一名烏克蘭富豪公開懸賞，要求活捉波克隆斯卡婭。

    綜合媒體報導，現為俄羅斯聯邦獨立國協事務、海外僑民及國際人道合作署（Rossotrudnichestvo）副署長的波克隆斯卡婭，在普廷下令入侵烏克蘭後，始終力挺普廷。同普廷一樣將烏克蘭視為「被解救」一方的克隆斯卡婭，近日冒著危險親赴烏國赫爾松（Kherson）前線發送人道物資，昨天（8日）還在IG分享自己穿上軍服整理物資的照片。

    波克隆斯卡婭在IG聲稱，烏克蘭軍隊正拿平民當人質，剝奪人民的生存條件；其中赫爾松因缺乏民生必需品、藥物和食物，民眾正處於人道主義災難的邊緣，不過當地人若拿了俄方提供的物資，就會受到烏方迫害，因此他們不會詳細交代俄方援助的地點和對象。

    不過在波克隆斯卡婭自曝人在赫爾松後，烏克蘭商人庫爾徐托夫（Seyar Kurshutov）就發出懸賞，稱若有人能活捉波克隆斯卡婭，並將她送到烏克蘭安全，就可以拿到10萬美元（約新台幣284萬元）的賞金。雖然該文章隨後被刪除，但已有不少網友截圖分享在網路上。

    波克隆斯卡婭穿上軍服赴烏克蘭赫爾松分發人道物資。（圖翻攝自Natalia Poklonskaya_IG）

    波克隆斯卡婭穿上軍服赴烏克蘭赫爾松分發人道物資。（圖翻攝自Natalia Poklonskaya_IG）

    波克隆斯卡婭2014年任克里米亞檢察總長時，因亮麗外型爆紅。（圖翻攝自Natalia Poklonskaya_IG）

    波克隆斯卡婭2014年任克里米亞檢察總長時，因亮麗外型爆紅。（圖翻攝自Natalia Poklonskaya_IG）

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