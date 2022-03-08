中法德峰會談烏俄 習近平籲保持「最大限度克制」

針對烏俄局勢，中國國家主席習近平（中上）今（8）日與法國總統馬克宏（Emmanuel Macron，下左）、德國總理蕭茲（Olaf Scholz，下右）進行「領導人視訊峰會」，呼籲雙方保持最大限度克制。（法新社）

2022/03/08 20:43

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯侵略烏克蘭引起國際公憤、歐洲局勢動盪，中國國家主席習近平今（8）日與法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）、德國總理蕭茲（Olaf Scholz）進行「領導人視訊峰會」，會中談及烏俄局勢，習近平表示三方應共同支持俄烏和談，並保持最大限度克制，以免出現大規模人道主義危機。

綜合外媒報導，俄羅斯侵略烏克蘭進入第13天，中國至今未將俄羅斯的軍事行動定調。中國國家主席習近平，今日與法國總統馬克宏、德國總理蕭茲進行「中法德領導人視訊峰會」，三方會談中談及全球化、氣候變遷、歐中關係及烏克蘭等議題。

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針對烏俄局勢，習近平表示，中方對歐洲大陸重燃戰火深感痛惜，中方主張「各國主權、領土完整都應該得到尊重」，聯合國憲章宗旨和原則也都應該得到遵守，當務之急是避免緊張局勢升級，甚至失控。

習近平呼籲各方保持「最大限度克制」，必須共同支持俄烏合談，防止出現大規模人道主義危機。中國已經提出關於烏克蘭人道主義局勢的「六點倡議」，願向烏克蘭進一步提供人道主義物資援助。

習近平也說，（針對俄羅斯）有關制裁對全球金融、能源、交通、供應鏈穩定都會造成衝擊，拖累後疫情時代原就沉重的世界經濟。中國支持法、德二國以歐洲利益和安全為出發點，堅持戰略自主、持續推動有效、可持續、均衡的歐洲安全架構，中方也樂見歐美、北約與俄羅斯展開平等對話。

對此，馬克宏及蕭茲則表達了法德2國對烏克蘭局勢的看法，認為歐洲正面臨二戰以來最嚴重的危機，他們支持透過談判解決問題，給和平一線生機。並感謝中國提出的人道主義局勢倡議，希望中國能夠加強溝通協調，促進俄烏雙方和談，避免衝突局勢升級。

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