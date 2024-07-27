南韓大法官被提名人 女兒買股爽賺63倍引爭議全捐了

南韓大法官被提名人李叔姸，被爆出丈夫曾指導女兒買股票，本金6年翻了63倍之多。（圖擷自namu wiki）

2024/07/27 15:00

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕南韓大法官被提名人李叔姸，被爆出丈夫曾指導大女兒買股票，讓本金6年翻了63倍之多，引發不小的社會爭議，外界懷疑這是小孩利用父母權力、財富、人脈獲得利益，導致任命聽證會延後。在面對這樣的風波之下，李叔姸一家人決定捐出37億韓元（約新台幣8766萬元）的未上市股票。

據《MBC》報導，李叔姸女兒在2017年僅僅19歲時，就拿出300萬韓元和父親給的900萬韓元，以1200萬韓元（約新台幣28.4萬元）買下父親介紹的化妝品公司未上市股票800股，而這間公司是由父親下屬所創辦的。

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2023年5月，李叔姸丈夫以3.8億韓元（約新台幣900萬元）左右，向女兒回購其中400股，也就是說，李叔姸女兒所持有的800股在這6年內漲了63倍，李叔姸一度辯解這全都是按照市場價格。

據《韓聯社》報導，在引發爭議後，非營利組織城南市青少年基金會於今天（27日）發布新聞稿，指稱李叔姸丈夫捐贈化妝品公司1456股、大女兒也將剩下的400股全捐了，總計市價17.97億韓元（約新台幣4258萬元）。另外，李叔姸丈夫還將2000股、價值19億韓元（約新台幣4502萬元）的股票捐給另2個慈善單位。

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