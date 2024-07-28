南韓國安危機！ 國防情報司令部傳大洩密 機密資料恐落入北韓手中

6月份從南韓坡州統一展望台（unification observatory in Paju）拍攝的北韓邊界照片。（美聯社）

2024/07/28 11:22

〔編譯陳成良／綜合報導〕《紐約時報》報導，南韓軍方27日證實，他們正在調查國防情報司令部（Korea Defense Intelligence Command）的洩密事件，消息一出，立刻引發國際社會關注。當地媒體報導稱，大量敏感訊息，包括駐外情報人員的個人資料，可能已經落入北韓手中。

據報導，國防情報司令部是南韓軍方的一個秘密部門，專門負責收集有關北韓的情報。這個單位的重要性不言而喻，因為北韓是一個高度軍事化的國家，經常以核武器威脅南韓，雙方之間的情報戰也一直異常激烈。

請繼續往下閱讀...

南韓軍方表示將「嚴厲懲處」洩密事件的責任人，但由於尚未完成調查，軍方拒絕證實當地媒體的報導。這起洩密事件的嚴重性在於，如果情報人員的個人資料落入北韓手中，可能會嚴重損害南韓收集有關北韓情報的能力，甚至危及情報人員的生命安全。

南韓國防情報司令部在中國和其他亞洲地區運營著一個情報人員網絡，包括偽裝成南韓外交官或使用其他秘密身份的人員。這些情報人員經常花費數年時間在海外招募北韓人作為他們的聯繫人，收集到的情報對於掌握北韓動態至關重要，他們收集的情報，補充了美國及其盟國透過間諜衛星或攔截電子通訊收集的有關北韓的情報。如果情報人員的個人資料落入北韓手中，可能會嚴重損害南韓收集有關北韓情報的能力

南韓當局公開承認國防情報司令部洩密事件，這非常罕見，因為國防情報司令部是南韓兩大情報機構之一，另一個是國家情報院（National Intelligence Service），一直保持高度的隱秘性。

南韓國防情報司令部上次發生重大安全漏洞是在2018年，當時一名現役軍官被發現透過一名退休的南韓情報官員，向中國和日本的外國特務出售了機密情報。據稱他出售的情報包括國防情報司令部在中國的情報人員的資料或有關北韓武器的資料。

南北韓之間一直進行著激烈的情報和反情報活動。南韓仍然會定期逮捕被指控為北韓從事間諜活動的人員。近年來，北韓還利用一支駭客大軍攻擊美國、南韓和其他國家和地區的電腦網絡，竊取情報或加密貨幣。美國、英國和南韓25日發布了聯合公告，警告稱北韓駭客進行了全球網路間諜活動，竊取機密軍事情報，以支持其核武器計畫。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法