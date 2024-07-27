歐巴馬政治算計失靈 民主黨內鬥暗潮洶湧

歐巴馬遲遲於26日才宣布支持賀錦麗挑戰白宮，外媒披露他的政治算計失靈。（美聯社檔案照）

2024/07/27 14:29

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國2024年總統大選進入關鍵階段，民主黨內部權力鬥暗潮洶湧。英國《每日電訊報》（The Daily Telegraph）26日發表評論文章，指出前總統歐巴馬（Barack Obama）夫婦遲遲未表態支持副總統賀錦麗（Kamala Harris）角逐總統大位，反映民主黨內部分歧加劇。

文章指出，歐巴馬夫婦在拜登（Joe Biden）宣布退選後，遲遲未公開支持賀錦麗，直到26日才發表聲明。然而，聲明中對賀錦麗的讚美似乎言不由衷，引發外界質疑。

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前伊利諾州州長布拉戈耶維奇（Rod Blagojevich）在《華爾街日報》撰文指控，歐巴馬暗中操縱民主黨，試圖說服拜登退選。雖然布拉戈耶維奇與歐巴馬有過節，但他的說法引發廣泛討論。

報導回顧，歐巴馬可能在2016年曾勸阻當時73歲的拜登競選總統，轉而支持前國務卿希拉蕊．柯林頓（Hillary Clinton）。然而，希拉蕊最終敗給川普（Donald Trump）。這次，歐巴馬似乎再度試圖影響黨內提名過程。

根據《紐約郵報》（New York Post）報導，歐巴馬原本計畫扶植亞利桑那州聯邦參議員凱利（Mark Kelly）取代拜登。然而，拜登出人意料地提名賀錦麗為民主黨總統候選人，打亂了歐巴馬的布局。

《紐約時報》此前引述與拜登關係密切人士透露，政壇打滾多年的拜登一眼就能看出，近日洩給媒體作為逼他退選的報導是精心策畫的協同作業。拜登認為前聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）正是一大煽動者，但也惱火昔日親密搭檔的歐巴馬，覺得他也有在幕後操控。

分析認為，賀錦麗可能難以在11月的大選中擊敗川普。此事凸顯了民主黨內部的權力鬥爭，以及歐巴馬在黨內影響力可能已大不如前。未來幾個月，民主黨如何團結一致，將是決定2024年大選結果的關鍵因素。

據傳歐巴馬原欲扶植亞利桑那州聯邦參議員凱利（Mark Kelly），卻被拜登總統反將一軍。（美聯社）

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