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    美全面禁止進口俄石油 澤倫斯基要求將俄列恐怖主義（不斷更新）

    波蘭宣布無償提供米格-29戰機給美國轉交烏克蘭。（路透）

    波蘭宣布無償提供米格-29戰機給美國轉交烏克蘭。（路透）

    2022/03/09 10:02

    首次上稿 3/9 08:57
    更新時間 3/9 10:02

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯總統普廷無視全球譴責和多國制裁，2月24日逕行宣布對烏克蘭採取特殊軍事作戰，開啟戰爭。本報根據路透、法新社、彭博、CNN、BBC等外電，整理了截至台灣時間3月9日最新情勢發展，讓讀者快速掌握俄烏衝突最新進展。

    *烏克蘭總統澤倫斯基在英國下議院發表歷史性演說，呼籲英國採取更多行動，幫助烏克蘭與俄羅斯作戰，並要求將俄國視為「恐怖主義國家」。

    *麥當勞、星巴克、可口可樂和百事可樂接續宣布停止在俄國營運、販售。

    *波蘭宣布，同意將前蘇聯製米格-29戰機（MiG-29）無償交付給駐德國美軍，以讓美軍轉交給烏克蘭使用。但此提議遭美國國防部拒絕。

    *《CNN》引述美官員統計，指俄軍用於入侵烏克蘭的軍事資產，至少已有8至10％被摧毀。北約軍事官員則評估，俄軍在未來數日內不會在烏克蘭取得任何進展。

    *美國總統拜登宣布，全面禁止進口俄羅斯的石油、天然氣和煤炭；英國政府也宣布將在2022年底前逐步淘汰俄國石油和石油產品。

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