俄軍攻烏難快速取勝 彭博：凸顯中國犯台風險

中國國家主席習近平5日出席13屆中國全國人民代表大會第5次會議開幕。（法新社）

2022/03/08 19:10

〔編譯孫宇青／綜合報導〕烏俄之戰近日引發台海衝突的聯想，但《彭博》8日分析，這場戰事與其說是中國國家主席習近平武力犯台的參考指南，更像是前車之鑑，包括俄軍難以快速取勝、俄國受到全球孤立、美國和盟友快速反應、美軍可能介入及中國國內反彈等，對中國都是「紅燈」。不過，分析也指出，俄國經濟規模和影響力遠不及中國，無法肯定屆時是否能透過經濟制裁達到同等效果。

彭博指出，俄國攻打烏國迄今為止的情況顯示，單靠優越火力不足以在確保最低傷害下快速取勝。大多數前美國官員和兩岸關係觀察家認為，烏俄之戰會促使習近平踩剎車，包括難以快速取勝、俄國受到全球孤立、美國和盟友快速反應、美軍可能介入及中國國內反彈。但少數人持相反看法，認為習反而會大膽犯台，因為經濟制裁對北京而言代價不高，且北京也質疑美國是否會軍事干預。

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況且，普廷的行動也顯示，牢牢掌控政治體系的年老領袖，可能更願意承受外界認定不理性的風險。

最重要的是，俄軍未能憑藉優勢軍力迅速攻克烏國，對中國而言是最大的紅燈。中共喉舌「環球時報」前總編胡錫進等中國分析人士常誇口道，北京可以在「數小時內」拿下台灣，但烏國的情況顯示這種假設太樂觀。事實上，在普廷下令進軍前，美國早已追蹤俄軍動向數月。再者，儘管烏俄土地相連，但俄軍仍難以維繫補給線，甚至也沒未能取得制空權。

若中國打算犯台，其戰艦和潛艦須先橫渡至少130公里寬、美國軍艦經常通行的台灣海峽，且台灣與烏國不同之處在於，美國並未排除干預台海衝突的選項，這意味習近平屆時必須決定，是否得順便殲滅區域內的美軍基地，但這麼做會迅速將犯台行動升高至世界兩大經濟體開戰的程度。

值得一提的是，目前並不清楚美國是否會對中國採取類似對俄的經濟制裁，因為中國經濟規模是俄國的10倍。美國萊斯大學學者高攻博（Gabriel Collins）直言，中國在多個市場和供應鏈上都很重要，但俄國並非如此。因此，很難確定美國會多麼果斷地對中國發動經濟制裁。美國近年雖曾制裁部分中企，限制戰略技術出口，但並未採取可能造成美國經濟重傷的步驟。

美國史丹福大學兼智庫「美國企業研究所」學者梅惠琳（Oriana Skylar Mastro）認為，為了嚇阻習近平犯台，國際社會必須在外交上孤立中國，並永久切斷對中貿易聯繫；若對中國採取和對俄同等的經濟懲罰，中國會認為很可笑，因為他們可以輕易吸收損失，而統一台灣的好處遠勝於此。美國政治風險顧問公司「歐亞集團」分析師則說，台灣在全球晶片供應上的重要性，會使美軍干預的機率更高。

此外，中共傳統上最重視政權穩定，尤其習近平今年將尋求第二度連任國家主席，鞏固自身歷史地位。英國智庫「國際戰略研究所」執行長史瑞爾（Ben Schreer）認為，習必定會推估武力犯台對其領導地位的風險，他不能推斷攻台比俄國攻烏容易；且近期動武也將威脅習的其他目標，包括建設中國為「偉大現代社會主義國家」。

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