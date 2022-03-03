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    針對台灣有事危機 岸田文雄：將做充分應對準備

    日本首相岸田文雄。（法新社資料照）

    日本首相岸田文雄。（法新社資料照）

    2022/03/03 21:38

    〔駐日特派員林翠儀／東京三日報導〕日本首相岸田文雄今天被問及如果中國侵攻台灣，日本是否已有萬全準備？他表示，日本政府有決心保衛國民生命與生活，不過包括飛彈技術等在內，各種狀況日新月異，必須透過不斷的驗證，才能確定是否能充分應對，他表示，這些都將在修改國家全安保障戰略等文件時重新審視。

    岸田今晚舉行記者會，除了日本疫情、烏克蘭情勢的應對之外，也被問到台灣有事問題的問題，日媒詢問，俄羅斯入侵烏克蘭後，各方均很關心中國若侵攻台灣，日本真的沒問題嗎？岸田去年有談到體制和法律整備的重要性，記者詢問日本在各方面是否已準備萬全。

    岸田表示，關於日本的安全保障，政府每天都在掌握最新狀況，以及政府能否充分保障國民的生命與生活等問題，包括日本目前的安保體制，還有日美同盟發揮的遏止力等。

    他強調，日本政府有保衛國民生命與生活的決心，不過包括飛彈技術等在內，各種狀況日新月異，必須透過不斷的驗證，才能確定是否能充分應對，在修改國家全安保障戰略等文件時重新審視這些問題。岸田更強調，情況在變化，技術也在變化，面對這些變化不可能袖手旁觀毫無做為。

    日本預定在今年底前修改政府外交和安全政策的長期指針「國家安全保障戰略」、「防衛計畫大網」及「中期防衛力整備計畫」等三份文件，有意列入保有「敵方基地攻擊能力」，日本前首相安倍晉三日前更倡議，應對「核共有」的可行性進行討論。

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