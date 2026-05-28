立委持股現值曝光！前10名7人國民黨 王鴻薇1.85億只排第2

有民眾根據監察院公報資料製作網站，將各立委持股以每日收盤價估算總金額，做出排名。（取自網站「立委持股公開平台」）

有民眾根據監察院公報資料製作網站，將各立委持股以每日收盤價估算總金額，並做出排名，滿足外界好奇心。根據統計，前10名有7人是國民黨籍、3人為民進黨籍。其中，王鴻薇與配偶持有68檔有價證券，市值約1.85億元；不過，她在這份榜單中只能排名第二，冠軍則是同黨的顏寬恒，根據他2024年申報資料，他與配偶持有的有價證券市值高達3.17億元。

民眾近日根據監察院財產申報資料製作網站「立委持股公開平台」，在網站上詳細列出了部分尚未有公開申報紀錄的立委外、所有立委的持股，依照每日收盤價更新市值。網站指出，資料由程式自動解析申報PDF，歡迎網友發現錯誤協助回報。

請繼續往下閱讀...

根據網站統計，榜單前10名中的立委（同時算入配偶持股），有7名來自國民黨，按照持股市值高低順序排列為顏寬恒、王鴻薇、蘇清泉、許宇甄、陳菁徽、翁曉玲、馬文君；民進黨籍立委3名，為林月琴、王正旭、邱議瑩。

榜單中前3名都是國民黨籍人物，第3名為蘇清泉，根據2024年申報資料，他與配偶持有台達電等25檔有價證券，現價約為1.37億；第2名為王鴻薇，根據她2025年申報資料，她與配偶持有台光電等68檔有價證券，市值約1.85億元；第1名為顏寬恒，根據2024年申報資料，他與配偶持有持有精材等28檔有價證券，市值高達3.17億元。

網站也統計國民黨52名立委，持股總市值突破11.6億元、民進黨51名立委持股也超過4.3億元，民眾黨有被列入統計的陳昭姿、陳清龍、劉書彬3名立委則是接近4000萬元。

網站近日在Threads上掀起一波討論，尤其王鴻薇的資產掀起熱議，網友紛紛羨慕地留言：「王鴻薇可以財富自由了吧」、「投資達人」、「好羨慕喔 王奶奶分一點給我們吧」、「恭喜她賺錢」、「王鴻薇真富婆」；也有網友嗆：「有6張台積電，那些嘴沈伯洋有1張的國民黨在靠X什麼」、「她才是最愛台灣的人」。

網站也統計國民黨52名立委，持股總市值突破11.6億元、民進黨51名立委持股也超過4.3億元，民眾黨有被列入統計的陳昭姿、陳清龍、劉書彬3名立委則是接近4000萬元。（取自網站「立委持股公開平台」）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法