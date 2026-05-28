今晚變天！明雨掃全台 薔蜜「中颱之姿」最接近台灣時間曝

薔蜜颱風預估路徑圖。（氣象署提供）

好天氣沒了！中央氣象署預報，今（28日）晚到明天受鋒面影響，容易有短延時強降雨，尤其北部、宜蘭地區及午後花東地區、中南部山區有局部大雨發生，週末僅花東地區有局部短暫陣雨，但週六午後中南部山區有局部大雨發生，下週日、週一是薔蜜颱風最接近台灣的時候，預估明天晚上到週六有機會增強為中颱，屆時受到颱風外圍雲系影響，下週一、二北部、宜蘭地區有局部短暫陣雨。

氣象署預報員鄭傑仁表示，今天晚上到明天受到鋒面影響，容易有短延時強降雨，中部以北、宜蘭地區有短暫陣雨或雷雨，其他地區多雲、午後有局部短暫雷陣雨，尤其北部及宜蘭地區整天、午後的花東地區及中南部山區有局部大雨發生機會，另外，明天晚上南部地區仍有零星短暫陣雨。

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鄭傑仁指出，週六、下週日鋒面遠離，環境轉為偏東北風環境，相對而言天氣偏乾，僅花東地區有局部短暫陣雨，其他地區多雲到晴，午後中南部地區、北部山區也有局部短暫陣雨，其中週六午後中南部山區有局部大雨發生機會。

鄭傑仁說，下週一、二是薔蜜颱風最接近台灣的時間點，預估會從琉球附近海面北上，雖然不會直接影響台灣天氣，但是受到外圍雲系影響，北部、宜蘭地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後山區有局部短暫雷陣雨。

下週三、週四慢慢轉成偏南風到西南風環境下，台東地區、恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區多雲到晴，午後東半部地區、西半部山區有局部短暫雷陣雨，另外，由於環境轉為偏西南風環境，因此下週四清晨南部地區也有零星短暫陣雨發生機會。

溫度部分，鄭傑仁指出，明天北部、宜蘭、花蓮白天溫度略下降至29至31度，其他地區仍有32至35度，南部內陸地區還是有機會達到局部36、37度高溫，明天早晚25至28度；週六到下週二北部、東半部白天29至32度，中南部32、33度，下週三、週四東半部白天30至32度，西半部33至35度，週六到下週四各地早晚22至26度。

針對目前薔蜜颱風動態，鄭傑仁指出，今天下午2點薔蜜颱風位於鵝鑾鼻東南東方約1880公里海面，目前有稍微增強但仍是輕度颱風等級，預估未來路徑朝北北西轉西北方向移動，將從琉球海面北上至日本南方海面。

鄭傑仁表示，預估薔蜜颱風明天晚上到週六有機會增強為中度颱風，到了下週日、週一最接近台灣，但預估距離台灣仍有約600至800公里，發布海上警報機率偏低，但下週日起基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）及恆春半島沿海有長浪發生機率，下週一起馬祖也可能有長浪。此外他也提醒，下週要前往日本的民眾要注意颱風動態。

未來降雨趨勢。（氣象署提供）

未來高溫趨勢。（氣象署提供）

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