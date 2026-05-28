為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    今晚變天！明雨掃全台 薔蜜「中颱之姿」最接近台灣時間曝

    2026/05/28 17:07 記者黃宜靜／台北報導
    薔蜜颱風預估路徑圖。（氣象署提供）

    薔蜜颱風預估路徑圖。（氣象署提供）

    好天氣沒了！中央氣象署預報，今（28日）晚到明天受鋒面影響，容易有短延時強降雨，尤其北部、宜蘭地區及午後花東地區、中南部山區有局部大雨發生，週末僅花東地區有局部短暫陣雨，但週六午後中南部山區有局部大雨發生，下週日、週一是薔蜜颱風最接近台灣的時候，預估明天晚上到週六有機會增強為中颱，屆時受到颱風外圍雲系影響，下週一、二北部、宜蘭地區有局部短暫陣雨。

    氣象署預報員鄭傑仁表示，今天晚上到明天受到鋒面影響，容易有短延時強降雨，中部以北、宜蘭地區有短暫陣雨或雷雨，其他地區多雲、午後有局部短暫雷陣雨，尤其北部及宜蘭地區整天、午後的花東地區及中南部山區有局部大雨發生機會，另外，明天晚上南部地區仍有零星短暫陣雨。

    鄭傑仁指出，週六、下週日鋒面遠離，環境轉為偏東北風環境，相對而言天氣偏乾，僅花東地區有局部短暫陣雨，其他地區多雲到晴，午後中南部地區、北部山區也有局部短暫陣雨，其中週六午後中南部山區有局部大雨發生機會。

    鄭傑仁說，下週一、二是薔蜜颱風最接近台灣的時間點，預估會從琉球附近海面北上，雖然不會直接影響台灣天氣，但是受到外圍雲系影響，北部、宜蘭地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後山區有局部短暫雷陣雨。

    下週三、週四慢慢轉成偏南風到西南風環境下，台東地區、恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區多雲到晴，午後東半部地區、西半部山區有局部短暫雷陣雨，另外，由於環境轉為偏西南風環境，因此下週四清晨南部地區也有零星短暫陣雨發生機會。

    溫度部分，鄭傑仁指出，明天北部、宜蘭、花蓮白天溫度略下降至29至31度，其他地區仍有32至35度，南部內陸地區還是有機會達到局部36、37度高溫，明天早晚25至28度；週六到下週二北部、東半部白天29至32度，中南部32、33度，下週三、週四東半部白天30至32度，西半部33至35度，週六到下週四各地早晚22至26度。

    針對目前薔蜜颱風動態，鄭傑仁指出，今天下午2點薔蜜颱風位於鵝鑾鼻東南東方約1880公里海面，目前有稍微增強但仍是輕度颱風等級，預估未來路徑朝北北西轉西北方向移動，將從琉球海面北上至日本南方海面。

    鄭傑仁表示，預估薔蜜颱風明天晚上到週六有機會增強為中度颱風，到了下週日、週一最接近台灣，但預估距離台灣仍有約600至800公里，發布海上警報機率偏低，但下週日起基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）及恆春半島沿海有長浪發生機率，下週一起馬祖也可能有長浪。此外他也提醒，下週要前往日本的民眾要注意颱風動態。

    未來降雨趨勢。（氣象署提供）

    未來降雨趨勢。（氣象署提供）

    未來高溫趨勢。（氣象署提供）

    未來高溫趨勢。（氣象署提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播