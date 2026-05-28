川普出馬也沒用！不滿北京拒放黎智英 駭客攻陷海外統戰網站

「巴拿馬中國和平統一促進會」被置換成黎智英戴口罩、雙手被銬遭押解的黑白照片，並疊上「釋放黎智英、還他自由」的西班牙文紅字。（資安人士提供）

美國總統川普日前訪問中國，曾當面向中國國家主席習近平爭取釋放香港壹傳媒創辦人黎智英，但未獲正面回應。資安人士揭露，駭客疑似不滿北京拒絕釋放黎智英，今天凌晨接連攻陷2個中國海外統戰相關網站，將首頁置換成黎智英的照片，並寫上「釋放黎智英、還他自由」等訴求。

「中美友誼交流（China-U.S. Friendship Exchange）」官網首頁出現寫著粵語「釋放肥佬黎、還佢自由身」畫面；「巴拿馬促統會」首頁的主視覺則被置換成黎智英戴口罩、雙手遭銬押解的黑白照片，並以西班牙文紅字疊加「釋放黎智英、還他自由」等標語。目前前者已遭關閉網站，後者則顯示中國阿里雲伺服器的錯誤訊息頁面。

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資安人士比對攻擊軌跡指出，駭客行動源自地下論壇cracked.st。台灣時間5月28日凌晨1時30分許，帳號quietfoxii率先發布開戰宣言，因不滿北京在「川習會」後仍拒放黎智英啟動「FreeJimmyLai」行動，揚言與中國政府相關網站都是攻擊目標，並附上「中美友誼交流網站」被攻陷的截圖；1小時後，另一帳號LaBuenaVida隨即以西班牙文發文，貼出「巴拿馬促統會」被竄改前後對照圖。兩個帳號均為今年5月新註冊，貼文後迅速遭論壇封禁。

熟悉境外資安情勢的人士分析，駭客刻意針對兩個目標，並分別精準採用粵語繁體與西班牙文張貼訊息，顯示行動者對華人社群與拉美語境均有相當熟悉度；這類在地下論壇公開宣示、附帶截圖佐證的defacement攻擊手法，過去多見於駭客團體，目的在遭駭網站上張貼政治訊息以製造國際能見度。

資安人士指出，這次被鎖定的2個網站，都與北京海外統戰系統關係密切。「巴拿馬促統會」章程明文接受中共中央統戰部轄下的「中國和平統一促進會」及中國駐巴拿馬大使館領導，歷來密集發表聲明配合北京立場，包括譴責美國眾議院議長訪台、抗議賴清德過境美國，並定期接待中國僑聯訪問團與中國駐巴拿馬大使館人員。

「中美友誼交流」公司則由旅美學者王勝偉於2006年在北加州創辦，標榜推動兩岸和平統一，王勝偉的專欄也長期刊登於全美促統會（NACPU）網站，立場與官方敘事高度一致。

這波駭客行動的導火線，直指黎智英案。黎智英今年2月遭香港高等法院以串謀勾結外國勢力等三項「國安法」罪名重判20年有期徒刑，健康狀況持續惡化，其子女近月密集赴美遊說，並聯名發表〈川普總統，救救吾父〉一文。儘管川普出馬向習近平要人，仍未獲進展，應是引發此波境外駭客行動的關鍵因素。

「中美友誼交流（China-U.S. Friendship Exchange）」官網首頁出現寫著「釋放肥佬黎、還佢自由身」畫面。（資安人士提供）

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