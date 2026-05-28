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    玉井39.4℃！「火烤番薯」16縣市防高溫5地紅燈警戒 降溫時間曝

    2026/05/28 15:21 即時新聞／綜合報導
    台北盆地周邊仍是大範圍紫爆高溫區。（圖擷自中央氣象署）

    台北盆地周邊仍是大範圍紫爆高溫區。（圖擷自中央氣象署）

    今（28日）持續受太平洋高壓影響，各地高溫炎熱，16縣市亮高溫警戒燈號，其中5縣市亮最高警戒等級的紅色燈號，預估這波「火烤模式」即將告一段落，明天（29日）鋒面通過，風向逐漸轉為偏北風後，各地可望稍稍降溫。

    根據中央氣象署觀測顯示，截至今下午3點，全台最高溫出現在台南玉井的39.4度，新北三峽、台南北寮也達39.2度；許多縣市最高溫也突破38度，屏東三地門38.8度，新北新店的屈尺側站38.7度、新北三峽38.4度、花蓮德武38.4度，台北內湖、苗栗銅鑼38.1度、桃園桃園市38.0。

    「台灣颱風論壇─天氣特急」在臉書表示，今天依然是炎熱的一天，不過這波「火烤模式」終於準備暫時告一段落了。

    隨著明鋒面通過，風向逐漸轉為偏北風後，各地極端酷熱的情形將緩解不少。雖然白天中午前後各地還是會有些暖熱感，但已不像這幾天一樣「一出門就像被熱浪正面轟炸」，接下來幾天高溫雖然還在，但至少會慢慢回到比較正常的夏天天氣。

    中央氣象署持續針對全台16縣市發布高溫資訊燈號警戒，台北市、新北市、台南市、屏東縣、花蓮縣等5縣市亮紅色燈號，有連續出現38度極端高溫的機率，請特別注意。桃園市、新竹縣、苗栗縣、嘉義縣、高雄市、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義市、台東縣為橙色燈號。南投縣為黃色燈號，請注意。

    氣象署提醒民眾，避免戶外活動，若必要外出時請注意防曬、多補充水份、慎防熱傷害。進入室內，採取人體或環境降溫的方法，如搧風或利用冰袋降溫等。關懷並妥善安置老人、小孩、慢性病人、肥胖、服用藥物、弱勢族群、戶外工作或運動者，遠離高溫環境。

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