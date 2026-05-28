駁斥閃躲核電議題與政院不同調 蘇巧慧：我是真正解決問題的人

對於核電議題，民進黨新北市長參選人蘇巧慧強調，她和府院的態度始終一致，重申重啟核電三前提，現在問題在變電所，而她是真正了解、解決問題的人。（記者黃政嘉攝）

蘇巧慧重申重啟核電三原則

輝達執行長黃仁勳昨在台北市北投士林科技園區開會，喊話台北市長蔣萬安「台灣需要更多能源」，對於蔣萬安與新北市長參選人李四川已表態支持核電，藍委徐巧芯、王鴻薇分別批評民進黨新北市長參選人蘇巧慧閃躲迴避、打臉重啟核能的行政院長卓榮泰；蘇巧慧今回應，強調她和府院的態度始終一致，重申重啟核電三前提，現在問題在變電所，而她是真正了解、解決問題的人。

蘇巧慧今午到衛福部樂生醫院舊院區出席活動前受訪，對於藍委評論她在核電議題與府院不同調，蘇巧慧回應，她和府院的態度始終一致，「我們都認為核能安全、核廢有解、全民有共識，是不可取代的三前提」，她再次強調，現在問題不是電力問題，而是變電所的問題，很高興台北市府昨天接受台電的建議，取得了暫時性變電所的解決方案。

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她說，其實台北市的電力是靠外縣市的電廠來發電，所以台北市要有電，需要有變電廠，就像新北市如果要用翡翠水庫的水，就需要有板新水廠的加壓設備等，才有辦法使用到翡翠水庫的水，這些都是同樣的道理。

蘇巧慧強調，所以她非常重視變電所的問題，在她的任內，其實已經推動了新莊西盛變電所地下化，也推動了超高壓電塔高壓電桿地下化，這些種種的問題，都是希望可以能更穩定，讓民眾可以更接受，「我就是那個真正了解問題、解決問題的人」。

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