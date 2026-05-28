馬英九好友楊渡影射金溥聰「不是小刀是小三」 被灌爆火速刪文

作家楊渡。（資料照）

馬英九基金會人事案及財務疑雲持續延燒，身為前總統馬英九多年好友的作家楊渡近日接連發文表達看法，昨（27）日甚至借妻子之口影射金溥聰「不是小刀是小三」，瞬間引發網友炸鍋，儘管事後緊急刪文仍難以止血。

楊渡日前才在臉書暗批國安會前祕書長金溥聰是操控馬英九的「宦官惡僕」。不料昨日再度於臉書發文表示，妻子看了新聞後笑說「根本不是小刀，就是個小三！」，讓他驚嘆「女人直覺，真可怕！」

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雖然全文未直接點名，但外界普遍認為是在暗指金溥聰與馬英九之間的關係，引發極大爭議。貼文曝光後迅速延燒，不少網友痛批發言失格，「棒打落水狗」、「自稱馬英九好朋友然後發這種文」、「雞腸楊渡？」、「楊渡真的會講出這種沒水準的話？真是令人驚訝」。

儘管楊渡事後緊急刪文，仍被大批網友狠酸「幹嘛刪文啦，讓我們看看還有哪些好朋友按讚你那篇嘲笑金溥聰是馬英九小三的貼文啊，大學教授」、「刪得再乾淨，也藏不住你自己都覺得丟人的話」、「一介文化人，不敢親自罵，還得借用老婆的嘴，發了自知理虧刪文，刪文又覺氣羞重發，發完又覺難堪再刪，從一開始就只敢借他人口來訴說自己心中想法就錯了」。

楊渡臉書貼文借妻子之口暗指馬英九與金溥聰的關係，引發社群熱議。（擷取自網路）

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