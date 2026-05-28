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    首頁 > 政治

    黃世杰痛批張善政表現差 桃市府勸：不要「沈伯洋化」

    2026/05/28 15:01 記者李容萍／桃園報導
    桃園市長張善政（左2）今日在教育局活動接受媒體聯訪。（記者李容萍攝）

    桃園市長張善政（左2）今日在教育局活動接受媒體聯訪。（記者李容萍攝）

    遠見雜誌昨日公布2026年「遠見縣市長施政滿意度調查」結果，桃園市長張善政的施政滿意度是6都倒數第2，民進黨桃園市長參選人黃世杰今日針對市府稱「沒有評論」，批張高傲、漠視市民的態度讓人難以接受。市府新聞處長羅楚東對此反擊表示，對於各界民調，市府一向虛心參考，但不應將城市治理簡化成情緒操作，更不該用政治口水抹煞市府同仁的努力，呼籲黃摒棄意識形態，勿以空洞的「世杰體」唱衰桃園，陷入「沈伯洋化」的政治路線。

    羅楚東指出，張善政上任市長以來，包括天下雜誌、經濟日報、TVBS、中國時報、風傳媒及三立等多家媒體民調，桃園在施政滿意度、幸福感與光榮感等指標，多次名列6都前3，甚至6都第1。黃世杰與部分綠營人士卻總是選擇性引用特定民調，逢桃園必唱衰。

    羅楚東表示，該份民調中，張善政施政分數其實排名6都第2。黃只挑自己想看的部分，恐怕不是閱讀能力問題，而是政治選擇。

    羅楚東說，張善政上任以來推動多項全國或6都首創政策，包括「可負擔住宅」、「國中小營養午餐與教科書免費」、「代理教師全年聘期」、「擴大肺癌篩檢」、「新生兒罕病篩檢補助（含SMA）」等；重大建設如「市立醫院」、「中壢體育園區（大巨蛋）」、「捷運綠線、棕線、橘線、青線、銀線」及第2市政園區，也都在市府團隊努力下持續推進。

    羅楚東表示，即便是黃世杰指稱的交通與托育問題，市府也從未迴避。交通方面，114年桃園車禍死亡數、行人死亡下降數皆為全國第1，每10萬人死傷下降數與降幅同樣全國第1；3年多來完成近70件瓶頸道路打通工程。托育方面，桃園推動「公私雙軌托育模式」，目前準公共托育簽約率達95％，居6都第1，整體托育覆蓋率達55％。

    羅楚東強調，市民不會想看到靠情緒動員、政治貼標籤的評論型政治人物。少一點情緒輸出，多一點政策討論，才是真正對桃園負責。

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