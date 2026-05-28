台中女商場廁所產死胎！聯手男友花盆埋屍藏社區中庭 屍水狂滲急棄公園下場曝

台中地院依遺棄屍體罪各判5月徒刑，可上訴。（資料照）

台中市一對年輕情侶去年在商場時，女子突腹痛難耐竟在女廁內產下一名女嬰，2人發現孩子沒有哭聲死亡後，非但未求助反以垃圾袋包裹遺體帶回住處，埋進花盆後棄置社區中庭，直到屍水不斷滲出才又搬到公園丟棄，台中地院審理後，認定2人任意遺棄死胎遺體，依遺棄屍體罪各判5月徒刑，均得易科罰金。

事發於2025年6月16日下午3時許，女子與男友前往一處購物中心時，女子突然劇烈腹痛，隨即獨自進入地下1樓女廁產下一名女嬰，當時發現嬰兒出生後沒有哭聲，也沒有呼吸，認為生下死胎，男友隨後向商場清潔人員索取垃圾袋，女子則在廁所內清理血跡，再將女嬰遺體裝入垃圾袋中，若無其事搭乘公車離開。

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途中，兩人曾帶著裝有嬰屍袋子前往南屯區一處公園廁所停留，之後返回住處竟將胎兒埋入空花盆內，再覆蓋泥土，直接擺放社區中庭，企圖掩人耳目，然而，幾天後花盆開始不斷滲出屍水並散發異味，兩人擔心遭發現，6月20日再度將埋有嬰屍盆栽搬離社區，偷偷丟棄在附近公園內。

整起案件直到女子後續因身體不適、腹痛前往醫院就診才曝光，法官認為，2人身為女嬰父母，卻未妥善處理遺體，顯見對生命終結欠缺基本尊重，考量兩人均坦承犯行、尚知悔悟，依遺棄屍體罪各判處5月徒刑，均得易科罰金，全案仍可上訴。

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