赴國民黨部約好要見蕭旭岑人卻在中國 美智庫訪賓傻眼

美國國安智庫「詹姆士敦基金會」（The Jamestown Foundation）主席孟沛德。（資料照）

國民黨主席鄭麗文月初才被放日本自民黨青年局訪團鴿子，而週二（26日）美國國安智庫「詹姆士敦基金會」（The Jamestown Foundation）主席孟沛德（Peter Mattis）來訪，上午和民進黨立委在立法院開座談會，下午約見國民黨副主席蕭旭岑，結果人來到黨部，才被告知副主席不在，讓孟沛德當場傻眼。

對此，國民黨國際部主任董佳瑜表示，他們並不了解這個情況，她會再跟駐美代表處了解，因為不是國際部直接連絡的。

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孟沛德此次來台拜會各政黨重要人士，國民黨方面由國民黨駐美代表秦日新安排會面，原本是要與鄭麗文會面，但因為鄭麗文另有行程，改由國民黨副主席蕭旭岑代為見面。

據了解，孟沛德收到的取消的理由是，由於蕭旭岑近日陷入馬英九基金會人事爭議，不方便所以取消見面，不過事後蕭旭岑被問為何取消見面，蕭表示自己沒有跟對方有約，而事實上，蕭旭岑當天也在中國浙江餐加「2026浙江、台灣合作週」開幕式。

孟沛德事後被告知，蕭旭岑取消見面的理由並非與馬英九基金會有關，而是蕭根本人在中國參加活動，孟沛德知道後大為傻眼，怎麼會一個副主席明明要出國，但秦日新卻告知已經有約到？黨內人士研判，恐怕又是國民黨內部問題，再度放鳥訪賓，就跟日本自民黨青年局那件事如出一轍。

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