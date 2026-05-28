美伊再度互轟！ 科威特防空系統攔截「敵對攻擊」

就在伊朗反擊美國之前，科威特方面表示防空部隊正在應對敵方飛彈和無人機攻擊。圖為伊朗發射飛彈。（法新社）

正當美國與伊朗進行和平談判之際，雙方衝突再度爆發，美軍28日凌晨針對伊朗一處軍事目標發動打擊，而伊朗也不甘示弱加以反擊。而就在伊朗反擊之前，科威特方面表示防空部隊正在應對敵方飛彈和無人機攻擊，中東局勢目前也因為美伊互轟變得更加緊張。

綜合外媒報導，美軍官員透露，美軍28日凌晨在荷姆茲海峽周邊擊落4架伊朗自殺無人機，同時襲擊位於阿巴斯港的一處無人機地面控制站，當時該站正準備發射第5架無人機。美國軍方評估，之所以發動攻擊，是因為這4架無人機對美軍部隊構成威脅。

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在美軍攻擊後，伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）在當地時間凌晨4點50分左右，宣稱針對美軍在中東一座空軍基地發動襲擊。而就在伊朗發動攻擊前不久，科威特軍方表示，防空部隊正在「應對敵方飛彈和無人機攻擊」。

科威特軍方表示：「陸軍總參謀部指出，聽到的任何爆炸聲都是防空系統攔截敵方攻擊的結果。請所有人遵守主管機關發布的安全保障指示。」

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