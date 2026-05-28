為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    台鐵貨車出軌！ 池上站上下行列車延誤

    2026/05/28 12:30 記者吳亮儀／台北報導
    台鐵第7602次貨物列車在台東縣池上站內進行4股轉6股摘放車輛作業時，發生編組溜逸出軌撞及電桿。（圖由臉書「三鐵情報社」、wupunpun_1216網友提供）

    台鐵第7602次貨物列車在台東縣池上站內進行4股轉6股摘放車輛作業時，發生編組溜逸出軌撞及電桿。（圖由臉書「三鐵情報社」、wupunpun_1216網友提供）

    今天（28日）上午11時15分，台鐵第7602次貨物列車在台東縣池上站內進行4股轉6股摘放車輛作業時，發生編組溜逸出軌撞及電桿。

    台鐵公司表示，為確保行車安全，即時起池上站3、4股停用，改以1、2股辦理行車；第410次的EMU3000型列車在11時30分，在機外待命，確認電車線無礙後11時53分進入池上站，約晚33分鐘。

    台鐵公司表示，後續列車行經池上站的上、下行列車會略有增延，即時起台鐵公司已經成立二級應變小組因應，造成旅客不便，台鐵公司表達深致歉忱。

    台鐵第7602次貨物列車在台東縣池上站內進行4股轉6股摘放車輛作業時，發生編組溜逸出軌撞及電桿。（圖由臉書「三鐵情報社」、wupunpun_1216網友提供）

    台鐵第7602次貨物列車在台東縣池上站內進行4股轉6股摘放車輛作業時，發生編組溜逸出軌撞及電桿。（圖由臉書「三鐵情報社」、wupunpun_1216網友提供）

    台鐵第7602次貨物列車在台東縣池上站內進行4股轉6股摘放車輛作業時，發生編組溜逸出軌撞及電桿。（圖由臉書「三鐵情報社」、wupunpun_1216網友提供）

    台鐵第7602次貨物列車在台東縣池上站內進行4股轉6股摘放車輛作業時，發生編組溜逸出軌撞及電桿。（圖由臉書「三鐵情報社」、wupunpun_1216網友提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播