台鐵貨車出軌！ 池上站上下行列車延誤

台鐵第7602次貨物列車在台東縣池上站內進行4股轉6股摘放車輛作業時，發生編組溜逸出軌撞及電桿。（圖由臉書「三鐵情報社」、wupunpun_1216網友提供）

今天（28日）上午11時15分，台鐵第7602次貨物列車在台東縣池上站內進行4股轉6股摘放車輛作業時，發生編組溜逸出軌撞及電桿。

台鐵公司表示，為確保行車安全，即時起池上站3、4股停用，改以1、2股辦理行車；第410次的EMU3000型列車在11時30分，在機外待命，確認電車線無礙後11時53分進入池上站，約晚33分鐘。

請繼續往下閱讀...

台鐵公司表示，後續列車行經池上站的上、下行列車會略有增延，即時起台鐵公司已經成立二級應變小組因應，造成旅客不便，台鐵公司表達深致歉忱。

台鐵第7602次貨物列車在台東縣池上站內進行4股轉6股摘放車輛作業時，發生編組溜逸出軌撞及電桿。（圖由臉書「三鐵情報社」、wupunpun_1216網友提供）

台鐵第7602次貨物列車在台東縣池上站內進行4股轉6股摘放車輛作業時，發生編組溜逸出軌撞及電桿。（圖由臉書「三鐵情報社」、wupunpun_1216網友提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法