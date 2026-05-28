掛羊頭賣狗肉？王婉諭質疑芎林生命會館拿倉庫建照 促竹縣府徹查

時代力量黨主席王婉諭（中）今偕同竹北東區議員參選人張育慈（左）、芎林鄉民代表彭信康（右），在竹縣府大門口召開記者會，就芎林鄉上山壹段678地號的開發爭議，質疑業者申請廠房倉庫的建照是不是掛羊頭賣狗肉？（記者廖雪茹攝）

新竹縣芎林鄉近期傳出恐有「假建工廠、真作殯葬」的疑慮！時代力量黨主席王婉諭今偕同竹北東區議員參選人張育慈、芎林鄉民代表彭信康，在縣府大門口召開記者會，就芎林鄉上山壹段678地號的開發爭議，質疑業者申請廠房倉庫的建照是不是掛羊頭賣狗肉？會不會在完工後立刻變成「芎林追思會館」？要求縣府徹查。

彭信康指出，已收到超過2500份鄉親連署，堅決反對在上山壹段678地號設置生命會館。芎林鄉人口僅約2萬餘人，竹東已有公辦公營的生命園區可供使用，芎林鄉根本沒有另行設置的必要性。加上678地號所在位置鄰近上山、芎林、文林、下山等人口密集聚落，彭信康強調，在地鄉親的反對聲音清楚而堅定，縣府應正視這份民意。

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縣府民政處則表示，迄今未收到任何法人或公司對該地點提出設立「殯葬設施」申請。縣府也未核發該基地任何殯葬許可。未來若查獲未經核准擅自作殯葬設施使用，將依《殯葬管理條例》第6及73條規定祭出鐵腕，處30萬元以上150萬元以下罰鍰，並勒令限期改善或停止使用，屆期仍未改善或停止使用者，縣府將依法按次連續處罰，必要時不排除採取強制拆除或恢復原狀的處分。

王婉諭說明，芎林鄉678地號位在第4公墓附近山坡地，面積約530多坪。業者斥資近2500萬買下，申請廠房倉庫的建照。山坡地的丁種建築用地依法可以蓋倉庫工廠，縣府也按程序核發建照。但業者對外招商的企劃書寫的卻是「芎林追思會館」，裡面規劃了淨身化妝室、大眾牌位、家族塔位，依規就是殯葬設施。

王婉諭指出，對於上述情況，芎林鄉長黃正彪已公開說明，業者去年對外集資時大方聲稱是要做殯葬，竹縣府有責任查清楚，華克生命禮儀申請廠房倉庫的建照是不是掛羊頭賣狗肉？

王婉諭並質疑，華克負責人魏玉辰是芎林鄉代魏賢祥的兒子，登記在同地址的另一家公司巖陵人本，代表人邱杏嫺是魏賢祥的配偶，所在地上山村正是魏賢祥的選區，兒子拿建照、配偶做營運、地點在父親選區，是不是已經違反了最基本的利益迴避原則？

張育慈表示，竹縣殯葬管理自治條例上週通過，但該條例卻管不了「芎林追思會館」，也未擴大禮廳靈堂定義，追思會館只要換個名字就好，恐成為漏網之漁，且條例規定公立殯儀館周邊500公尺可設置禮廳靈堂，反而比以前的規定更為寬鬆，以及禮廳靈堂面積等，都是應該修正的地方。

芎林鄉民代表彭信康指出，已收到超過2500份鄉親連署，堅決反對在上山壹段678地號設置生命會館。（記者廖雪茹攝）

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