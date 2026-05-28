蔡壁如同框楊寶楨談白營惡鬥 疑柯文哲留言嗆：來這放話？

民眾黨近期內部紛爭不斷，民眾黨中央委員蔡壁如（圖右）及日前退黨的楊寶楨（圖左）近日一同上政論節目接受專訪。（資料照）

民眾黨近期內部紛爭不斷，民眾黨中央委員蔡壁如及日前退黨的楊寶楨昨到政論節目接受專訪，再度談到民眾黨提名雙標爭議，結果疑似柯文哲現身用私人帳號留言批評蔡壁如「不在中央黨部講，來這裡放話嗎」？再度引發網路熱議。

蔡壁如與楊寶楨一同接受資深媒體人黃暐瀚專訪，在節目中蔡壁如表示，這麼多人退黨，在她看來是因為沒有溝通、溝通不良，以及最不可取的放話文化。不過在該則節目的影片下方可看到，疑似柯文哲的私人帳號「@WJKo-t1n」也留言開嗆，質疑「蔡璧（應為壁）如，你是中央委員，不在中央黨部講，來這裡放話嗎？這是你溝通的方法」。

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細看影片下方其他留言，也可看到許多民眾黨支持者留言亂版「柯P遇難的時候這兩位在哪裡」、「笑死人，這種也有人挺的下去喔」、「真的要割掉毒瘤才能活下去，寶小姐再見」、「兩個放話組的垃圾車要來收一收嗎」、「原來是蔡壁如拉進來的，難怪一個樣」、「蔡寶兩位現出原型，慢走不送」、「放話文化不可取不就在說她自己，她自己最愛放話了」。

台灣民眾黨提名的新竹縣議員參選人徐勝凌也在臉書發文稱「阿北，您『壁』打錯字了啦！」、「我也看不懂這是什麼騷操作，難怪阿北會生氣」，他還備註「據可靠消息，這是阿北自己親自留言……」。

在徐勝凌的發文底下則有網友質疑「什麼阿北？明明是智菡」、「蔡講的內容，的確就是現在民眾黨存在的問題，忽視不代表問題不存在」、「陳智菡不要再亂搞了」、「中央黨部講有用嗎？」、「看起來這個黨內私下溝通的管道已經完全斷絕了」、「在黨內說有用的話還需要這樣？貴黨真亂」。有網友更直言「快選舉了，要是我就會做些正事，拜訪選民，勤走基層，而不會常上網發表一些無關緊要的鎖事」。

民眾黨近期內部紛爭不斷，民眾黨中央委員蔡壁如及日前退黨的楊寶楨近日一同上政論節目接受專訪，再度談到民眾黨提名雙標爭議，結果疑似柯文哲現身用私人帳號在節目下方留言批評蔡壁如。（圖擷自YouTube）

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