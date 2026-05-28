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    首頁 > 政治

    南投埔里東門里長過世不補選 鎮公所近日指派代理

    2026/05/28 09:45 記者陳鳳麗／南投報導
    埔里鎮東門里長江茂圳（左）25日病逝，里民不捨。（圖擷自江茂圳臉書）

    埔里鎮東門里長江茂圳（左）25日病逝，里民不捨。（圖擷自江茂圳臉書）

    南投縣埔里鎮東門里長江茂圳日前病逝，任內熱心服務里民、帶頭做里內環保清潔，里民頗感不捨，因任期只剩7個月，不辦補選，且代理人選因應地方制度法修法後不得為配偶、四等親內血親、三等親內姻親，鎮公所近日內會決定人選。

    江茂圳本月25日因病過世，享壽70歲，雖然是初任里長，但先前就擔任社區理事長至今，與里民關係融洽，有里民還在地方臉書社團表達哀思，並感謝他帶著環保志工認真打掃里內的每一條路，熱心奔走里民的事。

    江茂圳的里長任期只剩下7個月，依地方制度法規定，剩餘任期不到2年不再辦理補選，將由鎮公所派員代理。據了解，資深里幹事或公所課員都具代理資格。

    目前在日本拜訪姐妹市出水市的埔里鎮長廖志城，接受電話訪問表示，感謝江里長為東門里的全心奉獻，剩下的里長任期，因應地方制度法修法後規定，代理人不得為被代理者之配偶、前配偶、四親等內之血親、三親等內之姻親關係，下週一上班與民政課討論後，派最適合人選代理，選定後報縣府備查。

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