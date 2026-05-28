再喊「蓋公營飯店」李四川：新北缺的是讓旅客過夜的理由

國民黨新北市長參選人李四川今在於網路社群發布短影音提到，新北最不缺的是風景，缺的是讓旅客留下過夜的理由，旅客留下來的理由，他來補上。（圖擷取自「李四川Hammer Lee」臉書）

國民黨新北市長參選人李四川日前提出藉公有地發展觀光飯店的政見，今天他再把當天談話剪輯成50秒短影音，以「興建新北市公營飯店，打造觀光旅遊宜居城市」為標題，發布於個人臉書粉專，他在貼文指出，新北最不缺的是風景，缺的是讓旅客留下過夜的理由，讓有特色的地方也有住得起的好旅宿，旅客留下來的理由，他來補上。

該影片剪輯自李四川5月18日出席鶯歌地方產業請益座談會的談話內容，李四川在影片中說道，板橋現在的希爾頓飯店、凱薩飯店，以及淡水的福容飯店，就是因為過去台北縣當時從來沒有一間五星級飯店，所以把那兩塊土地做BOT，蓋五星級飯店，這樣觀光客才能進來，不然住、消費都在台北市。

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李四川表示，其實新北29區裡面，只要你有特色，可以在提供公家的土地，不管BOT或設定地上權，其實可以去發展較好的飯店，所以這部分，可以來找地，最起碼來觀光的人能住在這，還能在這消費。

他另在貼文指出，新北最不缺的是風景，缺的是讓旅客留下過夜的理由。學日本經驗，政府出地、民間出資，讓有特色的地方也有住得起的好旅宿，「旅客留下來的理由，我來補上」。

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