獨家》涉職場霸凌！影射手下玻璃心 內湖警分局組長竟順利退休

台北市警察局內湖分局傳霸凌案。（記者鄭景議攝）

台北市內湖分局前防治組長簡世珪去年8月起，疑與組內人員意見相左，發生口角衝突，與組員間摩擦越來越嚴重，甚至不准同事代理其業務、排擠。被霸凌者申訴後，遞報告成功退休。更傳出，分局原稱霸凌不成立，直至保訓會發函質疑，近期方重新投票確認構成霸凌。分局則表示，均依規定處理，無扭曲調查結果情形。

知情人士指出，被霸凌的官警不堪遭組長公開指稱其精神「精神狀況有問題」、影射玻璃心，要大家不要跟其接觸、說話，甚至要求不得代理其業務，組長更是利用高層名義施壓。更在特定同仁背後說其壞話、數落業務表現、刁難、質疑特定人員請假理由，罔顧請假隱私。

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被霸凌者就醫後，於今年2月下旬，具名向分局提出申訴；而組長簡世珪疑得知遭檢舉，3月中旬就遞交退休報告，表示自願退休，並於4月起，請休假待退。

據悉，該組長申請退休後，就有警官向被霸凌者勸說，暗示組長要退休了，請他們不要繼續追究等語；離奇的是，內湖分局於4月上旬認定職場霸凌不成立，保訓會事後卻發函給分局表示，調查結果與決議不符，要求分局進行第二次審查，但組長簡世珪卻已正式辦理退休。

直至本月中，分局做出第二次決議，確認職場霸凌成立，但霸凌者已退休。外界質疑，分局是刻意協助該組長順利退休，不惜扭曲調查結果，侵害被害人權益。

台北市內湖警分局表示，案發後依規定召開考績會檢討，但因案件尚無立即移付懲戒或核予停職、免職必要，故同意該名組長退休；調查小組雖認為有霸凌的情事，但送到安全及防護衛生委員會投票時沒有過半，因此第一次認定未成立；但案件送至保訓會後，該機關請調查小組再補充資料，經二次投票認定霸凌者過半，因此最終確認霸凌案成立，並無扭曲調查結果情形。

分局指出，將會依職場霸凌防治及人事管理相關規定辦理後續作業，並持續提供必要關懷與協助措施，同時檢討內部管理及溝通機制，有關人員責任部分，將依相關規定及程序辦理後續行政責任檢討。

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