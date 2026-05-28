獨家》調整不合理執法 南州到墾丁測速桿剩4支

南州交流道一路向南延伸至墾丁路段，直接一口氣大減了8隻測速桿。（記者蔡宗憲攝）

過去常被用路人詬病「速限紊亂、陷阱重重」的屏東測速照相桿，迎來有感大整頓！屏東縣政府警察局交通隊近期針對交通安全防治有效及驟然減速路段進行盤點，全縣共計拆除16處固定式測速照相「空桿」。其中，最受外界矚目的主要觀光動線，從南州交流道一路向南延伸至墾丁路段，直接一口氣大減了8隻測速桿，目前該區域僅剩下4支固定測速桿及2處區間測速。

隨著路段整頓，該觀光動線全面回歸全台一致的省道標準速限70公里。許多時常往返該地的民眾與遊客對此強烈有感，直言過去因速限頻繁變動，導致行車體驗極差，甚至時常成為網路酸民攻擊墾丁旅遊的箭靶；如今速限回歸「普世價值」，不僅開車更為順暢，也減少了因突然減速而造成的追撞風險。

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根據屏東縣交通隊統計，全台共有1,809處測速照相設備，屏東過去雖以109處名列全台第三，但實際上多數為「空桿」嚇阻。在屏東約1,460公里的道路中，真正裝有主機、持續執法的固定桿僅有36支，平均約每40公里才有一支。

屏東警方指出，積極調整不合理執法位置的政策下，2025年屏東固定測速取締件數已從過去的10萬多件大幅減少逾六成，降至4萬多件，且事故發生率亦明顯下降。警方強調，未來將持續優化道路環境，讓執法更具合理性，也將與測速警示app聯繫更新，也還給前往墾丁的旅客一個安心、順暢的友善公路環境。

南州到墾丁地區「狂砍8隻測速」。（資料照，記者蔡宗憲攝）

原有的測速空桿都被拆除。（記者蔡宗憲攝）

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