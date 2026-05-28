教師離世事件不簡化歸因 國教盟籲建立教師心理安全網

近日教師離世事件引發社會高度關注，國教行動聯盟呼籲教育部建立教師心理安全支持方案，將守門人概念納入校園制度，面對高壓事件校方應啟動「心理、行政、法律」三軌支持，並定期辦理守門人訓練。（資料照）

近日教師離世事件引發社會高度關注，國教行動聯盟表示，面對生命的殞落消逝，社會應以尊重、哀悼與專業態度面對，避免將複雜的心理危機簡化為單一原因。然而，不單一歸因，不代表不追究制度責任，呼籲教育部建立教師心理安全支持方案，將守門人概念納入校園制度，面對高壓事件校方應啟動「心理、行政、法律」三軌支持，並定期辦理守門人訓練。

國教盟理事長王瀚陽指出，第一線教師長期面對班級經營、親師溝通、學生輔導、行政負荷、特殊生支持、高風險學生辨識、外部投訴與網路輿論等多重壓力。當教師被期待成為學生心理健康的第一線守門人時，制度也必須反過來成為教師的守門人。若只要求教師照顧學生，卻未建構讓教師被支持、被理解、被保護、被轉介的制度，校園心理安全網就仍然存在重大缺口。

請繼續往下閱讀...

台大醫學院護理學系所教授、台灣自殺防治學會常務理事吳佳儀表示，每個學校都應建立校方支持教師處理特殊生，以及早期辨識學生高風險的制度；同樣重要的是，教師本身也要有情緒出口，例如支持團體，以及定期的心理健康與自殺防治教育訓練。建議校園心理安全制度應納入「守門人」概念，讓校長、行政主管、教師、學生共同具備辨識、關懷、支持與轉介能力，早期辨識風險並可連結心理與醫療專業協助第一線教師減輕壓力。

國教盟主張，教育部應提供教師免費、保密、外部第三方、快速可近用的心理諮商、壓力支持與危機評估服務，並建立教師情緒出口與支持團體。面對特殊教育需求學生、情緒困擾學生或疑似高風險學生時，學校應建立校內守門人支持流程。面臨重大親師衝突、學生危機事件、外部投訴、校安事件、網路輿論壓力或媒體關注時，教育主管機關應立即啟動三軌支持，包括心理上提供即時諮詢、支持團體與後續追蹤；行政上協助釐清責任、分擔溝通與調整工作負荷；法律上提供諮詢與必要協助等。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

安心專線：1925

生命線協談專線：1995。

張老師專線：1980

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法