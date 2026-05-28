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    恐毀下座護國神山！專家轟藍白刪無人機等預算：砍掉國軍「超級大腦」

    2026/05/28 10:56 即時新聞／綜合報導
    經濟部無人機產業專家小組共同召集人、台大機械系終身特聘教授陳炳煇。（資料照）

    經濟部無人機產業專家小組共同召集人、台大機械系終身特聘教授陳炳煇。（資料照）

    立法院日前三讀通過軍購特別條例，藍白立委聯手將預算上限壓低至7800億元，刪減超過4700億元內容，其中包含無人載具、反制系統、AI輔助及戰術網路等關鍵項目。對此，經濟部無人機產業專家小組共同召集人、台大機械系終身特聘教授陳炳煇接受民視 專訪時直言，在野黨等於砍掉國軍的「超級大腦」，恐重創台灣無人機與AI產業發展。

    陳炳煇指出，無人機在現代戰爭中不只是偵搜工具，還具備攻擊、攔截、獵殺與通訊中繼等功能，對台灣國防安全至關重要。他認為，這次遭刪除的國防韌性預算，對台灣無人載具產業衝擊尤其巨大。

    他進一步說明，遭砍預算中最核心的部分，其實是負責情報整合與決策運算的C5ISR系統，也就是所謂的「超級大腦」。該系統是在原有C4ISR架構上，再加入「網路（Cyberspace）」概念，透過軍事物聯網與AI輔助，整合雷達、飛機、飛彈、無人機、無人船等不同不同載具及武器，形成即時作戰網絡。

    陳炳煇表示，現階段多數無人機仍仰賴地面遙控站進行單兵操作，但C5ISR系統能建立共同作戰圖像，並由AI快速分析大量戰場資訊，自動判斷優先攻擊目標與任務分配，隨後直接下達指令，大幅縮短決策與反應時間。

    他舉例，美軍在中東衝突中，曾能於30秒內同步精準打擊上千個目標，背後關鍵就是依賴這類高度整合的作戰系統。他強調，若台灣能建立自己的系統，也能把國產無人機全面納入整合，提升群體作戰能力。

    陳炳煇也提到，全球民主國家目前都積極尋找「非紅供應鏈」的無人機產品，而台灣正具備切入國際市場的優勢。他透露，今年第一季台灣已出口約13萬架無人機至世界各國，主要銷往歐洲市場；此外，台灣廠商雷虎科技的無人機，也成功打入美軍供應鏈，並取得美國軍方最高資安認證「Blue UAS」，「那誰能夠說台灣的無人機這個廠商的能力不足呢？」

    他強調，台灣無人機產業不只關乎國防，更有機會成為下一個兆元產業，甚至成為「下一座護國神山」。若錯失此次國防韌性建設機會，不只無人機產業受挫，連帶機器人、機器狗與人工智慧等共享零組件與技術的產業，也將受到長遠衝擊。

    最後，陳炳煇呼籲社會與立委支持國防預算，鼓勵更多台灣廠商投入軍工與科技產業，避免台灣錯失下一個具備護國神山潛力的產業，在全球科技與供應鏈重組浪潮中失去競爭先機。

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