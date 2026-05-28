蘇巧慧、卓榮泰核能政策網內互打？ 王鴻薇酸綠營「一黨兩制」

國民黨立委王鴻薇。（資料照）

國民黨新北市長參選人李四川27日表態支持核電立場後，並詢問對手、民進黨新北市長參選人蘇巧慧表態，而蘇回應「沒有核安、核廢無解，就沒有資格使用核能，未來如果有解決的方法，全民又有共識再來討論。」對此，國民黨立委王鴻薇表示，蘇巧慧的回答重重打臉要重啟核能的行政院長卓榮泰，形成核能政策蘇巧慧、卓榮泰網內互打的情況。

對此，蘇巧慧回應表示，她和府院的態度始終一致，並重申重啟核電三前提，現在問題不是電力問題，而是變電所的問題，很高興台北市府昨天接受台電的建議，取得了暫時性變電所的解決方案。蘇巧慧強調，她是真正了解、解決問題的人。

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王鴻薇指出，民進黨台北市長參選人沈伯洋這幾天大出包，以身犯險，點出民進黨政府能源政策錯誤，沒想到外溢效應馬上就發生，當媒體詢問蘇巧慧，是否支持恢復核電？蘇巧慧回答「核安核廢無解沒資格用核能」等於重申自己的反核立場，然而，這卻重重打臉了重啟核能的卓榮泰。

王鴻薇認為，沒想到一個能源政策，民進黨「一黨兩制」。「反核」的行政院前院長蘇貞昌之女蘇巧慧，對決起義歸來「返核」的卓榮泰，到底民進黨能源政策要聽誰的，不只是國人好奇，相信輝達執行長黃仁勳也很想知道。

王鴻薇諷刺，都怪沈伯洋哪壺不開提那壺，把民進黨藏起來的「神主牌」拿出來曬，不但揭開了民進黨錯誤能源政策，還讓蘇巧慧等和總統賴清德、卓榮泰唱反調。

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