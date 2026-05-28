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    首頁 > 政治

    「陳素月接班人」耳語流傳 民進黨彰化主委：對手挑起的「假議題」

    2026/05/28 15:47 記者顏宏駿／彰化報導
    左起陳素月、魏平政、蔡壁如。（記者顏宏駿攝及翻攝參選人臉書）

    左起陳素月、魏平政、蔡壁如。（記者顏宏駿攝及翻攝參選人臉書）

    彰化縣長選戰升溫，各家民調出爐，國民黨提名的魏平政和民眾黨有意參選的蔡壁如，目前都難以威脅民進黨的陳素月。但地方出現「誰是素月接班人？」或「魏平政、蔡壁如志在立委」的耳語，對此，民進黨縣黨部主委楊富鈞說，民進黨內人才濟濟，又有完整的初選機制，所謂「素月接班人」是對手挑起的「假議題」，而藍、白志在立委，這種說法，是看輕陳素月深耕員林、田中的努力，沒長期紮根經營的人，就想選立委或縣長，是把「彰化選民當塑膠」，想來就來、想走就走。

    日前「匯流民調」出爐，陳素月以30.5%支持度領先，魏平政為14.0%，蔡壁如8.5%，未表態者達47%。陳素月大幅領先對手，地方盛傳陳素月縣長十拿九穩，其所遺留的空缺，成為藍、白競逐的目標，因此有「誰是素月接班人？」的說法在地方流傳。

    細數民進黨過往的選戰歷史，翁金珠擔任縣長後，便把地方經營的重任交給縣議員魏明谷，魏明谷擔任縣長後，又交給縣議員陳素月，陳素月先挑戰員林市長失利，再轉戰立委，這種「接班勝利方程式」在今年不見了，陳素月雖有自己的競選團隊，但並沒有一個特定的接班人，因此魏平政、蔡壁如「志在立委」的耳語不斷，但魏、蔡皆已否認。

    楊富鈞說，「素月接班人」是假議題，選戰沒有「穩贏的」，未來變數還很多，民進黨全力拼縣長，現在還沒選上，怎能奢談未來；民進黨內人才濟濟，且員林、田中區，素月立委經營多年，黨內有初選機制，足以因應未來的變局。

    楊富鈞表示，反觀藍白，「呷碗來，看碗外」，更何況目前浮現的兩名參選人都沒有紮根地方，「看到立委有機會，就想進來插一腳」，這種心態，是把彰化選民「當膠塑」，想來就來、想走就走；選民在意的不是「聲量高」，而是有沒有服務、有沒有經驗。

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