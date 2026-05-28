26國與歐盟發聲挺台！ 總統接見世衛行動團：台灣有能力跟世界站在一起

總統賴清德今接見「世衛行動團」時表示，台灣有能力、也有決心，願意與世界站在一起，共同守護全人類的健康福祉。（圖由總統府提供）

總統賴清德今接見「世衛行動團」時表示，這次共有11個邦交國提案，支持台灣以觀察員身分參與「世界衛生大會」（WHA），並有26國及歐盟公開發言支持台灣。總統強調，全球健康體系不應遺漏台灣，也不能遺漏台灣，台灣有能力、也有決心，願意與世界站在一起，共同守護全人類的健康福祉。

賴總統首先聽取「世衛行動團」團長暨衛福部長石崇良以及外交部長林佳龍進行成果報告。隨後致詞表示，歡迎「世衛行動團」及「台灣智慧醫療與健康產業展」成員回到台灣。並表示，今年首次由衛福部與外交部2位部長率團主持相關活動，並與醫衛團體、醫療院所及科技廠商聯手為台灣參與國際衛生事務共同發聲，充分展現Team Taiwan的精神，「辛苦了，謝謝你們。」

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總統表示，今年WHA主題是「攜手重塑全球健康：人人有責」，台灣正是有能力、有責任感，也願意付出的夥伴。雖然因為政治干擾，台灣未獲邀以觀察員身分參與WHA，但過去10年來，台灣已由被動接受邀請的角色，轉變為積極主動參與的貢獻者。例如台灣在公衛防疫、醫療保健體系，以及近年智慧醫療、AI發展與資料治理等方面的成就，已獲得國際社會關注。甚至有許多國際友人在公開論壇中讚揚台灣的癌症防治政策，並肯定台灣在消除C型肝炎等方面的成果。

總統感謝外交部、經濟部與衛福部共同努力，舉辦「台灣智慧醫療與健康產業展」，將台灣優秀的醫界先進及廠商帶到日內瓦，也讓世界看見台灣在智慧醫療、數位健康，以及生技產業的創新成果。並指出，健康無國界，也是基本人權。這次共有11個邦交國提案，支持台灣以觀察員身分參與WHA，並有26國及歐盟公開發言支持台灣。這些行動都向國際社會清楚傳達，台灣不應因政治因素，而被排除在全球健康體系之外。

總統認為，面對未來的新興傳染病例如伊波拉病毒、人口高齡化，以及AI與數位科技帶來的新挑戰，台灣願意與世界站在一起，共同守護全人類的健康福祉。並再次強調，全球健康體系不應遺漏台灣，也不能遺漏台灣。台灣有能力、也有決心，為世界公共衛生發展做出更多貢獻。

最後，總統再次感謝世衛行動團成員的努力與付出，並期盼未來一起為台灣人民的健康權益，以及全世界的健康福祉繼續打拚。

總統賴清德今接見「世衛行動團」時表示，台灣有能力、也有決心，願意與世界站在一起，共同守護全人類的健康福祉。（圖由總統府提供）

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