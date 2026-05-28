昔活躍大戰網友！徐巧芯Threads神隱4個月 最後1篇文曝

徐巧芯最後1次在Threads上發言是1月27日。（圖擷取自Threads）

國民黨立委徐巧芯，過去時常在Threads上發聲，表現相當活躍。尤其成功挺過「大罷免」後，更是戰力全開，立場不同政治人物、名嘴甚至網友的發文下方，都可以見到她的留言。不過近日有網友發現，徐巧芯在Threads上消失滿4個月了。有網友笑稱：「不會是小編離職了吧？」也有網友指出，中天記者林宸佑被捕後，徐巧芯就沒什麼在發文了。不過，徐巧芯最後1篇發文停留在1月27日，距離林宸佑1月16日遭拘提，中間有11天的差距。

徐巧芯Threads最後1篇發文停留在1月27日，她在該篇文章中表示自己踢爆國防部使用的行車紀錄器是「淘寶貨」，驗收還採取「目測」，連拆機檢查都沒。另外，當天她還就101前面是該放「台北」、還是「台灣」討論，狠嗆民進黨台北市議員許淑華「你把台北101硬要講成台灣101這件事合理化才沒格局吧」、「記得今年選舉只能選『台灣市議員』，不要登記到『台北市議員』」。

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1名網友昨（27）日發文談到此事，表示徐巧芯剛好在Threads上消失滿4個月，引發熱議。網友議論紛紛留言表示：「我猜是原本負責的小編離職了」、「沒經費了」、「馬德被抓後就消聲了」、「她終於發現自己的行為已經開始推開台灣人的選票了」、「好朋友馬德被抓後就躲起來了」、「我想說怎麼不見」；也有徐巧芯支持者嗆：「因為青鳥太多假帳號了，誰會願意每一年都在跟假帳號吵架」、「光應付一堆假帳號就累了」、「因為青鳥不是對手」。

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