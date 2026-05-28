童子瑋與基隆藝人吳怡霈行銷觀光 首推夜間經濟亮點

民進黨基隆市長參選人童子瑋與藝人吳怡霈一起拍片行銷基隆觀光。（童子瑋辦公室提供）

民進黨基隆市長參選人童子瑋邀請基隆出身的藝人吳怡霈，一起拍攝Youtube行腳節目《怡童鬆一下 》，今天發布第一集「港都不打烊！基隆酒吧與漁市燈火」。童子瑋說，希望活用港口夜間景觀，將「崁仔頂漁市深夜導覽」發揚光大，除了到廟口小吃之外，也能在基隆留宿，希望透過吳怡霈的人氣，將基隆好吃、好玩的在地特色分享給更多人。

童子瑋表示，他除了提出市政願景以外，他也希望吸引更多人關注基隆，因此邀請在基隆和平島出生、道道地地的基隆藝人怡霈一起來拍節目，推廣基隆特色。第一集節目的重點是夜間經濟，從虎仔山地標的情侶雅座，到委託行特色酒吧，以及最在地的崁仔頂漁市場，希望民眾不要只到廟口、夜市吃完後就回台北。

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童子瑋說，未來有幸成為基隆市長，他會讓夜晚為基隆的觀光引擎，他也提出3個願景，首先就是透過青年旅館轉型，以夜宿遊艇以及港區特色住宿，把觀光客留在基隆過夜，未來中長期則會引進精品旅宿，將太平青鳥轉型為虎仔山地標的青年旅宿。

其次是評估古蹟夜間開放、辦理文化活動，鼓勵發展港邊酒吧、Live House、夜間展演空間，最重要是要活用夜間的港口景觀亮點，將「崁仔頂漁市深夜導覽」常態化，讓被稱為台灣築地的漁市場發揚光大。

童子瑋說，吳怡霈在社群上擁有90萬粉絲跟青年知名度，她在基隆成長，對基隆保有的深厚情感，希望透過她的主持功力、節目經驗，推廣基隆觀光，讓更多外縣市的民眾愛上基隆。

童子瑋希望太平青鳥轉型為青年旅宿。（記者盧賢秀攝）

童子瑋說要將崁仔頂漁市深夜導覽常態化，讓有台灣築地的漁市場發揚光大。（記者盧賢秀攝）

童子瑋說要將崁仔頂漁市深夜導覽常態化，讓有台灣築地的漁市場發揚光大。（記者盧賢秀攝）

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