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    首頁 > 政治

    台東議員林參天質詢渡假村道路拓寬案 再槓上議長吳秀華

    2026/05/28 14:53 記者劉人瑋／台東報導
    縣議員林參天再度提起議長吳秀華的開發案。（記者劉人瑋攝）

    縣議員林參天再度提起議長吳秀華的開發案。（記者劉人瑋攝）

    台東縣議員林參天11日質詢縣府為議長吳秀華家族投資的渡假村拓寬道路，該處僅有一戶住家，卻拓寬15米寬的大道，戰火延燒到28日總質詢，但這天吳秀華未出席，林則以台語諺語批評吳家「龜殼，龜內肉」自肥，個人資產能從爆增一億多，呼籲台東地檢署主任檢察官柯博齡和調查站發動偵查。

    繼上次質詢吳秀華在建和山上以「東映國際渡假村」開發渡假村，還為自己開設寬敞的農路，林參天在縣政總質詢時再度開火，只是這次吳並未出席，林則質疑縣府為吳方便，才在少有農戶的山區開闢農路。縣府稱，15米是交界處，「兩條路的交界當然會比較寬」。但也被林參天以「插嘴」斥責「坐下！」。

    林表示，吳秀華的個人資產，依公開申報紀錄可見其短短時間資產暴增到上億，「這難道沒有鬼？」認為可能是涉嫌違法土地開發，呼籲台東地檢署主任檢察官柯博齡和調查站發動偵查。

    而在「東映」負責人一事上，縣長饒慶鈴先是口誤說出「東映負責人是吳秀華」，但接著又更正「不是吳秀華」，但被林反問「那會是誰？」卻未知答案，稱「可上網找尋公開資訊」。既然不知現任負責人，何以得知「不是」吳，縣府幕僚則私下稱「只知道現在不是，但不知是何人，畢竟這非縣府直接業務」。

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