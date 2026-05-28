毒駕成不定時炸彈 蔡淑君籲新北市府加強防範

新北市長侯友宜今赴市議會接受市政總質詢。（記者黃子暘攝）

喪屍菸彈（依托咪酯菸彈）氾濫，造成多起重大車禍，新北市有土城警分局清水派出所前所長劉宗鑫殉職事故、中和姊妹1死1傷事故等。新北市議員蔡淑君今（28）日在總質詢中痛斥，「毒駕要下地獄」，喪屍菸彈有易製作、易取得特性，無辜民眾人人自危，如何防範？市長侯友宜、警察局長方仰寧說，市府支援2000萬元預備金購置唾液快篩，員警積極執法，自今年元旦至今取締毒駕件數全國最高，但最重要是溯源斷根，也要思考如何嚇阻，例如扣車、公布照片、修法從重量刑等。

蔡淑君怒斥，毒駕該下地獄，下地獄也不夠懲處這些人，依託咪酯目前雖列為二級毒品，但喪屍菸彈易取得、製作，防範不易，已是社會的不定時炸彈，市府應積極防治。

請繼續往下閱讀...

方仰寧說，去年推動唾液快篩，當時苦無預算，今年市府支援2000萬元預備金充分購買，也在員警積極執法下，今年取締件數全國最多；新北人最多，當然毒品管制人口、事故也多，仍是建議中央源頭管制，針對駕照、車輛管理等方向強化管制。

侯友宜說，依托咪酯還未列為毒品時，新北已率先建議中央列管，也積極執法攔查，酒駕、毒駕問題造成社會恐慌，基層員警攔查執法也面臨極高風險，但攔查只是末端，最重要是源頭管理，根除貨源以外，也要思考如何嚇阻犯罪，例如從重量刑、首犯扣車、公布照片等等；他也呼籲中央儘速修法，否則全國毒駕案數量驚人，今年1到4月就已抓到4000多件。

蔡淑君也表示，3月林口有1件毒駕拒檢逃逸事件，1位1999年次的駕駛駕車協助警方攔捕，造成約13萬元車損，駕駛經濟能力有限，還在背貸款，修車一事盼市府協助。侯友宜、方仰寧說，感謝民眾見義勇為，實屬難得，承諾全力協助修車與醫藥費。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法