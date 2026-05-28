陳昭姿護航黃國昌國家立場 黃光芹反嗆：何以引紅統入關？

民眾黨主席黃國昌。（資料照）

資深媒體人黃光芹近期與民眾黨黨主席黃國昌撕破臉，再爆黃曾親口稱「傅崐萁跟我說，我可以搭檔副總統！」，但遭傅本人否認；民眾黨立委陳昭姿今（28）日回應，若黃光芹擔心黃國昌的國家立場，她可確定沒問題。對此，黃光芹表示，陳昭姿歪樓，黃國昌若國家立場沒問題，何以引紅統入關？

黃光芹在臉書PO文表示，就說奇怪，怎麼突然陳昭姿來私訊問候？一滑手機看到新聞報導才發現，原來換她上陣護主殺敵？!這種時候，就派陳昭姿出來，上次護李貞秀，這次護黃國昌，套一句黃國昌的名言:「昭姿姐，妳的識讀能力有問題!」問A答B，是黃國昌慣用的伎倆!怎麼妳也上身？!妳難道不想知道，當館長在車內跟他比「上海，Ok」，到底什麼意思？!妳的黨主席為何萎靡不振，癱在椅背上陪笑，一副「小弟」的模樣？平常不是兇到「靠北」？!

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黃光芹反問陳昭姿：「昭姿姐幾個問題，1.陳昭姿保證，黃國昌的國家立場沒有問題，請問:所謂沒有問題，是指黃國昌和昭姿姐一樣，還是獨派？2.黃國昌國家立場為何？是過去反紅媒那個獨派？還是護李貞秀時的『一中憲法』派，強調主權及於中國大陸，中國不是外國？還是用行動支持館長「一國兩制」的紅統派？」

黃光芹續指，黃國昌其實是「騎牆派」，從不說明自己的國家立場，連柯文哲定位民眾黨的兩岸立場「五個互相」，他也從來不提，他要藍白合時，可以是「親中派」;他和小雞選舉時可以標舉「一國兩制」的館長為選戰王牌;身為民眾黨黨主席，平時他更以行動證明，館長就是民眾黨三塊招牌的其中之一，還長年縱容館長洗腦民眾黨年輕支持者。

黃光芹分析，這些問題，自己在《系列2》曾經提出，陳昭姿是沒看到、還是故意裝傻？之前也一再提出質疑，歷來民眾黨只有少數個人跟黃光芹說，他們絕不接受紅統，但有誰敢直接向黃國昌叫板，打破館、黃之間長期的曖昧關係？

黃光芹直言，民眾黨本來就雞兔同籠，什麼立場都有;但民眾黨號稱第三勢力政黨，到底什麼路線？必須定位清楚。連跟紅統說「不」都不敢，那直接併入「新黨」不就得了!這是民眾黨的問題，不是我的問題，你們不要搞錯了！

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