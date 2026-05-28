基隆仁愛區人口下滑 議員席次可能少一席

基隆市議員張芳麗將尋求九連任，對仁愛區可能減少一席議員抱不平。（記者盧賢秀攝）

基隆市今年底市議員選舉，因《地方制度法》修法將新增1席「山地原住民」，議員席次共32席；但各區人口數增減，議員席次可能有所調整，其中仁愛區人口數4月底已跌破4萬大關，信義區人口數增至5萬2千多人，成為全市第二大區，傳聞仁愛區可能減1席議員、信義區增1席，但須以中央選舉委員會8月20日公告為主。仁愛區市議員張芳麗今天總質詢時抱屈，仁愛區為市中心服務層面廣又多，少1席議員很不公平。

基隆市議員席次共31席（包括1席平地原住民），地方制度法修法後，山地原住民人數達1500人，就可選出1席山地原住民議員，基隆市今年4月底，山地原住民人口已有1913人，年底選舉將增加1席山地原民議員，總席次達32席。目前已有信義區孝忠里長林崇道、基隆市原住民族教育文化經濟發展協會理事徐馬政妘表態，民進黨基隆市黨部今天徵召高願孝參選山地原住民議員，形成3搶1的局面。

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此外，基隆市人口已跌破36萬大關，雖然不會減少議員席次，但各區人口數增減會影響議員席次，尋求九連任的仁愛區市議員張芳麗總質詢時說，基隆市4月底人口數35萬9102人，仁愛區人口數剩3萬9501人，跌破4萬人，早就傳聞要少1席議員，基隆市選舉委員會5月31日要將選舉人數上傳內政部中選會，中選會8月公告各區議員席次，她為仁愛區少1席議員抱不平。

她說，仁愛區是基市心臟區，商業繁榮，交通重鎮，服務層面廣泛、多元，但人口流失，舊市區沒有腹地可以蓋新大型社區，年輕人只好外移居住，議員數一減再減，如果只剩3席負擔更大。

張芳麗指出，鐵路橫貫整個仁愛區市中心，影響都市發展，以前當議長時，建議過鐵路地下化，釋出土地可以改變市中心容貌。

基隆市仁愛區位於市中心區，知名廟口夜市小吃就在這裡。（記者盧賢秀攝）

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