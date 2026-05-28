交情深厚！蘇巧慧調侃蹭飯往事 沈伯洋爆她留美「綽號」

沈伯洋和蘇巧慧。（資料照）

民進黨新北市長參選人蘇巧慧和台北市長參選人沈伯洋，曾是留學美國賓夕法尼亞大學（University of Pennsylvania）法律研究所的學姊和學弟，20多年後又成為立法院的同事，今年還一同參選雙北首長。過去蘇巧慧曾調侃沈伯洋留學時總是去「蹭飯」，沈伯洋今天也「反將一軍」，爆料蘇巧慧昔日綽號，但言談間能明顯感覺到2人的深厚交情。

沈伯洋今天上訪談節目《鏡爆又怎樣》，分享自己與蘇巧慧的二三事，首先就是提到自己留學美國時常跑去找蘇巧慧蹭飯的往事。沈伯洋稱讚蘇巧慧那時廚藝就非常好，「那時候她的綽號……這應該可以講沒關係，我們都叫她『獅子頭』，因為她弄的獅子頭超好吃！所以那時候我常常叫她『獅子頭』，現在當然沒有這樣叫了啦。她是真的不管煮什麼都很好吃。」

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「那時她男友，就是現在的老公龍男，那時候在德州，也都會過來，我都會跟他去運動、出去玩。那時候是很快樂的一段時光，而且巧慧教了我真的滿多事情的。我印象非常深刻，當時巧慧一直叫我不要當爛好人，因為我算是人人好的那種，她一直跟我強調跟人交往，要拿捏一個界線跟分寸，我現在會有這樣的個性，跟巧慧有很大的關係。」

沈伯洋笑稱，如果把時間回調到那時，根本不會想到20年後，2人會出來選雙北首長，而且那時聊天都沒有在聊政治，都在聊課業、人際交往之類的話題。他還笑說，他起初結識蘇巧慧時，並不知道她是蘇貞昌的女兒，她沒有講過這件事，自己是透過同儕知道的，那時候和一起蹭飯的室友都說要保護蘇巧慧，去吃飯還順便帶球棒。

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