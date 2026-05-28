吳靜怡再爆料 去問柯文哲：有約妹子去紫禁城軍機處匾額下拍照？

時任台北市長柯文哲（右）與其市長辦公室主任蔡壁如。（資料照）

民眾黨創黨主席柯文哲昨天在媒體人黃暐瀚《下班瀚你聊》專訪頻道聊天室，留言批評受訪的民眾黨中央委員蔡壁如。對此，政治評論員吳靜怡今天上午預告，將在下午的節目中聊聊柯文哲有沒有婚外情，邀請柯文哲直接在節目聊天室回應。今天下午節目中，柯文哲並未現身留言區，吳靜怡則是隔空嗆問：「有沒有帶妹子去紫禁城、軍機處匾額下面拍照？」要媒體拿這題去問民眾黨。

吳靜怡發出預告，要在下午播出的網路直播節目《有繼有料喔》談「婚外情」，節目開始前頻道就有近千名觀眾等候。節目開播後，吳靜怡爆料，柯文哲和很多人說過「喜歡你」，更爆柯文哲曾情勒別人，甚至拿自己的性命威脅。

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吳靜怡在節目上隔空詢問柯文哲，為什麼會想帶喜歡的人去北京紫禁城的軍機處匾額下面拍照？「這浪漫嗎？把得到妹嗎？」她過去在民眾黨擔任顧問，2013年他們花了很多力量把事情壓下去，2017年更怕這件事情再被提出來做攻防，當時還有開會討論。

吳靜怡指稱，國民黨、民進黨都有掌握很多相關消息，還曾有人拿出「手稿」給她看，要她不要再去幫柯文哲，「手稿」不只她一個人看過。她在節目中也狠嗆柯文哲就是「渣男」，2019年民眾黨創立時，也擔心桃色事件會被爆出。她還說，知道的人真的滿多的，因為從2013年到現在，「再加上他在台大醫院上班其實很多人，鬧得轟轟烈烈，你那麼丟臉跑去人家公司情勒人家的事情誰不知道？然後逼別人轉職。」

吳靜怡也在節目中說，她無法透露這件事蔡壁如是否知情。但蔡壁如還知道一堆祕密，她期待蔡壁如、柯文哲撕破臉。

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