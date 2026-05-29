鋒面來襲！北東防短延時大雨 薔蜜颱風動向曝

中央氣象署指出，今天受鋒面影響，易有短延時強降雨，中部以北及宜蘭地區降雨機率提高，有短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨，尤其是在北部、宜蘭地區及午後花東地區、中南部山區並有局部大雨發生的機率。（資料照）

中央氣象署指出，今天（29日）受鋒面影響，易有短延時強降雨，中部以北及宜蘭地區降雨機率提高，有短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨，尤其是在北部、宜蘭地區及午後花東地區、中南部山區並有局部大雨發生的機率，而到了晚間南部地區仍有零星短暫陣雨，外出建議攜帶雨具備用。

今日溫度方面，北部、宜蘭及花蓮溫度稍下降，高溫約28至31度，中南部及台東32到35度，南高屏內陸地區仍有局部36到37度發生的機會，紫外線易達過量級，外出請做好防曬措施與多補充水分，並請減少在戶外活動時間，而各地的低溫約25到28度

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氣象署提醒，今日東北風增強，桃園到台中、澎湖、蘭嶼及綠島，局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率，海邊活動請留意安全。

氣象署提到，第6號輕度颱風薔蜜昨晚8時位於鵝鑾鼻東南東方1790公里的海面上，往西北轉西北西朝琉球南方海面進行，未來有逐漸增強趨勢，預估較高機率從琉球附近海面北上後，朝日本南方海面一帶前進，週末起前往日本請留意最新颱風資訊。

空氣品質方面，根據環境部空氣品質預報資訊顯示：今日環境風場轉為東北風，東北風可能挾帶微量境外污染物移入影響台灣及離島，中南部位於下風處，稍易累積污染物，午後臭氧濃度稍易上升；花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭空品區及澎湖為「普通」等級；馬祖、金門為「橘色提醒」等級。

未來天氣方面，週六至週日鋒面遠離並消散，環境為偏東北風，花東地區有局部短暫陣雨，其他地區多雲到晴，午後中南部地區及北部山區有局部短暫雷陣雨，30日水氣仍多，午後中南部山區有局部大雨發生的機率。

下週一至下週二薔蜜颱風較高機率從琉球群島附近海面北上，直接影響台灣的機率偏低，不過受其外圍雲系影響，迎風面北部及宜蘭地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後山區有局部短暫雷陣雨。

下週三至下週四薔蜜颱風遠離，通過日本南方海面一帶，台灣附近轉為偏南風到西南風，台東地區及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區多雲到晴，午後西半部山區及東半部地區有局部短暫雷陣雨；偏西南風環境下，6/4清晨南部地區也有零星短暫陣雨。

下週五至下下週日南方水氣逐漸北抬，南部及台東地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨。

國際都市氣象：

亞洲、大洋洲

美洲

歐洲、非洲

中國

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 26 ~ 34 29 ~ 34 30 ~ 36 25 ~ 33

今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環保署空氣品質監測網）

第6號輕度颱風薔蜜昨晚8時位於鵝鑾鼻東南東方1790公里的海面上，往西北轉西北西朝琉球南方海面進行，未來有逐漸增強趨勢。（圖擷取自中央氣象署）

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