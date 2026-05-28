自曝曾怒掛馬大姊電話 金溥聰：馬英九對蕭旭岑二人不會「息事寧人」

馬辦家變大戲持續上演，前國安會秘書長金溥聰晚間接受前中廣董事長趙少康專訪透露，對於是否提告，昨晚開會後已大致決定，也強調「馬英九從來沒選過息事寧人」。（資料照）

馬辦家變大戲持續上演，前國安會秘書長金溥聰晚間接受前中廣董事長趙少康專訪透露，對於是否提告，昨晚開會後已大致決定，也強調「馬英九從來沒選過息事寧人」。金還透露，馬以南3月曾打給他，問是不是在唬弄馬英九，他只回「馬大姊不可以這樣講話」就氣到掛電話；金也說，當初沒讓馬英九露面是因為周美青要求，但後來馬說「聽她的還聽我的」，他當然聽總統的。

金溥聰透露，3月有一天馬以南一早打給他，問他是不是在唬弄馬英九？他早上起來火氣大，只回「馬大姊不可以這樣講話」，然後就掛電話了。後來輔助宣告的新聞出來，馬英九在他們面前打電話問馬以南，但馬以南說沒有；後來到法院查確定是馬以南，馬英九再打給她，她的意思就是為馬英九好。

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趙少康詢問，昨晚開會有決定嗎？金溥聰表示，已經大致決定了，但先給馬英九1、2天的時間思考，因為幾個方案馬在猶豫。不過馬很有決心，從講六親不認開始，馬始終還是有很強的信念，處理的選項有「選擇息事寧人」等ABCD方案，但馬英九從來沒選過息事寧人。

金溥聰也說，但如果早先開始不是他們（指蕭、王）苦苦相逼，息事寧人的機會比較大，所以他們一開始沒有讓馬露面，因為周美青說盡量少讓馬英九露面，但馬英九說，「聽她的還聽我的？」而他作為長年部屬，當然聽總統的。所以不要把他想得對馬英九影響力這麼大。

針對台商捐款，金溥聰重申，馬英九既然說要公用，財務長是王光慈，執行長是蕭旭岑，可用無名氏，馬英九有講不用入帳嗎？沒有吧，執行長要遵循職務法規，但他們卻說馬英九同意。馬從法務部長開始最強調的就是行政紀律、官員清廉，所以這說法是充滿矛盾的。

金溥聰也質疑，蕭、王說2024年馬英九的總統禮遇結束，但手捧現金的照片是2023年的，這筆錢到哪去了？當時馬英九在弄藍白合，腦袋這麼清楚的時候，你們還不入帳，用於公務為什麼不入公帳？說是私人，但馬英九的帳戶他們也看過，也沒有入，所以錢的部分充滿疑雲，「不能用這張照片就說馬英九收他的錢而且不入帳」。

對於外界質疑暴力傾向，金溥聰重申，他看不到任何跡象，他還特別去跟馬的隨扈查，過去到現在都沒有，馬有時候會像年輕人那麼打打鬧鬧，但怎麼可能有暴力傾向？他推測，蕭旭岑、王光慈都知道這些是失智的徵兆，所以捏造出來，這是一個長期的佈局，不是一夕之間出來的，譬如說王光慈想要離開馬英九辦公室才會突然跟他下跪，這是有高度可能的，她就可以自由了。

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